Reporte: Mexicano enfrenta cargos de asesinato en LA

LOS ÁNGELES, California(AP )

Un mexicano que vivía en Estados Unidos sin autorización legal y que había sido deportado varias veces enfrenta diversos cargos, entre ellos homicidio, tras protagonizar un accidente vial en que murió una mujer de Los Ángeles, reportó la organización periodística Southern California News Group el lunes.



Estuardo Alvarado está acusado de la muerte de Sandra Duran, de 42, al impactar el vehículo en que viajaba la mujer. Al momento del choque, Alvarado huía del lugar donde provocó otro accidente vial en una tarde lluviosa del 19 de febrero en North Hills.



El mexicano de 45 años, sobre quien pesan cinco delitos graves —entre ellos asesinato y homicidio involuntario por conducir bajo los influjos de drogas o alcohol_, se declaró inocente en la audiencia en que fue encausado el 22 de febrero. Permanece detenido por no cubrir una fianza superior a los dos millones de dólares.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) ha adoptado medidas contra Alvarado durante años, de acuerdo con Southern California News Group (http://bit.ly/2mfrr9K ).



"La base de datos del Departamento de Seguridad Nacional indica que el señor Alvarado ha sido deportado a México en cinco ocasiones desde 1998, la más reciente en 2011", dijo la portavoz del ICE, Virginia Kice, en un comunicado.



Según expedientes judiciales, Alvarado acumula desde 1990 cargos correspondientes a más de 20 delitos graves y menores, entre ellos ser un ex convicto en posesión de un arma de fuego, posesión de marihuana para su venta, vender o transportar sustancias controladas y manejar bajo los influjos de drogas o alcohol, afirmó el grupo noticioso.



Durante años, Alvarado ha recibido veredictos condenatorios o se ha declarado culpable de varios cargos, como manejar intoxicado, poseer marihuana para venderla y el delito no grave de colisionar y huir del lugar, de acuerdo con los documentos judiciales.



En los casos restantes los cargos fueron desechados, no hubo juicio o las conclusiones no fueron claras.



Al momento del choque, Alvarado conducía una camioneta Dodge Durango, trató de rebasar otros vehículos y chocó contra un auto estacionado. Después colisionó con el vehículo de Duran en su intento por huir del lugar a gran velocidad, dijo la policía.



El hijo de Duran, Christian Galban, de 18 años, y la novia de éste, Stephanie Garcia, también iban en el vehículo y sufrieron heridas. Alvarado resultó lesionado y fue llevado a un hospital.