Político de Pensilvania insulta a inmigrantes mexicanos

SPRING GROVE, Pensilvania(AP )

Un político de Pensilvania que alguna vez censuró a una iglesia cristiana que deseó a los musulmanes un "Ramadán bendito" afronta nuevas críticas: Ahora por insultar a los inmigrantes mexicanos en su cuenta de Twitter.



Matthew Jansen, miembro de la junta escolar de Spring Grove, insistió en que alguien le hackeó su cuenta de Twitter y que él no era el responsable del insulto del 6 de febrero en respuesta a un artículo sobre la inmigración no autorizada.



Más de 50 personas asistieron el lunes en la noche a una reunión de la junta escolar para exigir su renuncia y algunos portaban carteles que decían "Jansen renuncia ahora" y "No hay lugar para el odio".



Jansen reconoció en febrero que tal vez haya utilizado antes el término insultante, pero señaló que jamás usaría ese lenguaje ahora. Dijo que cambió de mentalidad desde aquél escándalo por las críticas al Islam que hizo el verano pasado. El tuit fue borrado poco después de su publicación.



En un comunicado, la presidenta de la junta escolar Cindy Huber explicó en la sección de comentarios públicos de la reunión del lunes que la junta no puede obligar a un miembro a que renuncie y que la junta se distancia de las actividades personales de Jansen en las redes sociales.



Al término de la reunión, Jansen dijo que no renunciaría.



En junio, Jansen llamó a la Iglesia Unida de Cristo de St. Paul, en Dallastown, para quejarse sobre un mensaje en un letrero que decía: "Deseamos un Ramadán bendito a nuestros vecinos musulmanes".



El reverendo Christopher Rodkey dijo que la persona que llamó calificó el letrero de "despreciable" y dijo que el Islam era una religión "impía" y "pagana".

Jansen, que fue elegido delegado para la Convención Nacional Republicana, también publicó una foto del letrero en las redes sociales con el número telefónico de la iglesia.



Se disculpó, dijo que había sido un "desahogo" y después asistió a un servicio religioso y comió en una mezquita en Harrisburg.



Jansen dijo a los miembros de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya que sus declaraciones fueron una "reacción visceral".