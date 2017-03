WikiLeaks publica documentos presuntamente de la CIA

PARÍS, Francia(AP )

WikiLeaks publicó el martes miles de documentos al parecer del Centro de Ciberinteligencia de la CIA, una filtración que podría dar a conocer detalles íntimos del espionaje digital de la agencia.The Associated Press no pudo autenticar de inmediato los documentos y la CIA no respondió a los pedidos de declaraciones. WikiLeaks tiene una larga trayectoria en la revelación de documentos secretos del gobierno.Un especialista que examinó los documentos, Jake Williams, fundador de Rendition Infosec, dijo a la AP que parecían auténticos.Diversos expertos coincidieron en que la revelación estremecería a las filas de la agencia de espionaje estadounidense."Estoy seguro de que están sonando las alarmas ahora en la CIA", opinó Williams. "No me sorprendería para nada que mucha gente está cambiando de carrera, o inclusive concluyendo su carrera, en estos precisos momentos".Si resultan auténticos, su revelación significará un nuevo golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte de WikiLeaks y sus aliados, que han humillado reiteradamente a Washington con la publicación de documentos confidenciales incluso del Departamento de Estado y el Pentágono.WikiLeaks, que desde hace un mes ha estado soltando pistas sobre una revelación inminente, dijo en un extenso comunicado que la CIA recientemente había perdido un enorme archivo con instrucciones para hackear y documentos afines. Expresó que "el archivo al parecer pasó por las manos de antiguos contratistas y hackers del gobierno estadounidense de manera no autorizada" y que uno de ellos "le entregó a WikiLeaks partes del archivo".Jonathan Liu, portavoz de la CIA, expresó: "No hacemos comentarios sobre la autenticidad o el contenido de supuestos documentos de inteligencia".Williams, quien tiene experiencia con hackers antigobierno, dijo que las numerosas menciones a seguridad operacional en los documentos indican que muy probablemente son documentos oficiales."No se me ocurre cómo alguien pudo haber inventado un texto con tantas menciones a la seguridad operacional", dijo Williams. "A mí me parecen veraces"."La única gente que habla así es gente que trabaja con hackings a nivel de gobiernos nacionales", agregó.