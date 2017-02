Trump bromea que destruirá carrera de legislador

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Donald Trump dijo este martes a un jefe policial de Texas que ambos podrían "destruir" la carrera de un legislador estatal que pretende reformar las leyes de confiscación de activos.



Según detractores, la policía abusa de esa normativa y la aprovecha como fuente para la obtención de recursos.



La declaración del mandatario suscitó risas durante una reunión que tuvo con jefes policiales en la Casa Blanca.



Antes, el jefe policial del condado Rockwall, Harold Eavenson, había criticado a un senador estatal, al que no señaló por su nombre, porque el legislador afirma que la policía no debería recibir dinero de confiscaciones si el caso no ha concluido en una condena.



Trump respondió: "¿Quién es ese senador estatal? ¿Podría dar su nombre? Destruiremos su carrera".



El jefe policial se abstuvo de precisar el nombre del legislador y no quedó claro a quién se refería.



El senador estatal republicano Konni Burton ha propuesto reformas radicales a las confiscaciones de activos, pero fue renuente a responder preguntas de la prensa afuera del Senado en Austin, Texas.