Fiscal peruano pedirá prisión preventiva contra Toledo

LIMA, Perú(AP)

La fiscalía general del Perú anunció este martes que se pedirá prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo por el presunto delito de lavado de activos y tráfico de influencias relacionados con los sobornos millonarios entregados por la constructora brasileña Odebrecht para ganar jugosas licitaciones públicas en la nación sudamericana.El fiscal Pablo Sánchez dijo a la radioemisora local RPP que el investigador principal del caso Odebrecht, Hamilton Castro, enviará la solicitud escrita a un juez, que deberá escuchar los argumentos para aceptar o negar la solicitud.Sánchez dijo que los cargos de imputación contra Toledo son "bastante serios y graves", y que si el juez acepta la explicación de la fiscalía, entonces ordenará la captura internacional del exmandatario.Toledo, quien gobernó entre 2001-2006, es investigado por recibir supuestamente 20 millones de dólares para otorgarle la construcción de una carretera interoceánica que une a Brasil con la costa del Pacífico peruano, según confesión que dio en el estado brasileño de Bahía el detenido Jorge Barata, ex representante de la empresa en Perú.El domingo, desde París, Toledo negó cualquier soborno en una entrevista a través de Skype con el programa de televisión local "Cuarto poder".Añadió que retornará a la universidad de Stanford, en California, donde es investigador invitado, pero no aclaró si volverá al Perú para afrontar la investigación que se le sigue.Se trata del primer caso en que la gigantesca investigación originada en Brasil y que ha salpicado a una decena de países de Latinoamérica, pide la captura de un ex presidente por la supuesta recepción de coimas. Desde diciembre de 2016, un total de 77 ejecutivos de Odebrecht han delatado los sobornos que realizaron en Latinoamérica y África.El sábado, la fiscalía allanó la casa de Toledo en un barrio rico de Lima y se llevó su caja fuerte, la cual arrancó de la pared de su dormitorio con un cincel y una comba.En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció sobornos por 29 millones de dólares a funcionarios peruanos para ganar las licitaciones de obras públicas. Los delitos también ocurrieron en los gobiernos posteriores a Toledo: Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).García vive en Madrid, mientras Humala sigue en Lima. Al momento, otros cuatro peruanos ligados al gobierno de García, entre ellos un viceministro, están detenidos por estar implicados en otras coimas con Odebrecht.Toledo se hizo famoso en Perú por luchar contra el entonces gobierno de Alberto Fujimori, quien en 2000 --en el décimo año de su administración-- huyó a Japón desde donde renunció.Ahora Fujimori está preso en Lima condenado a 25 años por asesinato y corrupción.Si Toledo es sentenciado por lavado de activos podría recibir hasta 15 años de cárcel, según la ley.Antiguos aliados del ex gobernante lo criticaron con acidez. David Waisman, quien fuera su segundo vicepresidente, dijo en la víspera a una radio peruana: "Por los que creímos en ti, te apoyamos y te quisimos, ven, afronta y si tienes que irte adentro (cárcel) porque eres culpable, púdrete adentro".