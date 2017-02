Nominado por Trump admite que empleada suya no tenía papeles

WASHINGTON D.C. (AP )

El designado a ser el próximo secretario del Trabajo, Andrew Puzder, reconoció el martes que una vez tuvo una empleada doméstica que no tenía autorización para trabajar en Estados Unidos, un agudo contraste con la retórica del presidente Donald Trump de que los empleos del país deben quedar en manos de sus ciudadanos.



Puzder dijo en un comunicado que durante los años en que él y su esposa tuvieron a esa empleada doméstica, no estaban al tanto de que ella no tenía los documentos necesarios para trabajar en Estados Unidos.



"Cuando nos enteramos de su estatus, inmediatamente la cesamos y le ofrecimos asistencia para obtener status legal", dijo Puzder.



"Hemos pagado todos los impuestos correspondientes al IRS y al estado de California".



Puzder, ejecutivo de una compañía de comida rápida, seguirá en campaña para ser secretario del Trabajo y está en proceso de deshacerse de las participaciones financieras que puedan entrar en conflicto con sus tareas, dijo su portavoz, George Thompson.



La revelación podría complicar aun más el proceso de confirmación que ya ha sido un tanto accidentado.



Puzder ha reconocido que ordenó dejar al departamento de asistencia técnica de CKE Restaurants Inc. en manos de empleados extranjeros, una práctica que Trump con frecuencia fustiga como antipatriota.



Las audiencias de confirmación han sido postergadas por lo menos tres veces y no se ha fijado una nueva fecha.



Sin embargo, el titular del comité que organiza esas audiencias dijo que el tema de la empleada doméstica por sí sólo no debe ser un obstáculo.



"Debido a que el señor Puzder reconoció su error y lo corrigió por su propia cuenta, no creo que esto lo descalifique de ser miembro del gabinete", opinó el senador Lamar Alexander de Tennessee, titular de la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado.



Los demócratas y sus partidarios han criticado duramente a Puzder, difundiendo historias de hechos inapropiados en sus restaurantes y denunciando que difícilmente puede abogar por el trabajador norteamericano cuando se opone al aumento del salario mínimo y a otras reformas laborales.



"Lo que hemos escuchado es relato tras relato de cómo ha explotado a los trabajadores, dejándolos sin sueldo, sin estabilidad financiera, sin recursos para jubilarse", dijo la senadora Patty Murray de Washington, la demócrata de más alto rango en la comisión. "Si el señor Puzder llega a comparecer ante nuestra comisión, tendrá mucho que explicar".