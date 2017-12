Presidente palestino: Anuncio de Trump no ayuda al proceso de paz

PALESTINA(AP)

El líder palestino declaró que el presidente Donald Trump ha destruido su credibilidad como agente de paz de Oriente Medio después de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.



Mahmoud Abbas señaló en una declaración televisada que la decisión de Trump "es una declaración de retirada del papel que desempeñó en el proceso de paz".



El equipo de paz de Trump en el Medio Oriente ha mantenido meses de reuniones con líderes israelíes, palestinos y árabes durante casi un año antes de una propuesta de paz esperada.



Al reconocer el reclamo de Israel sobre Jerusalén, Trump es visto por los palestinos como parte de Israel en el tema más delicado del conflicto.



Los palestinos buscan el Este de Jerusalén, que Israel capturó en 1967, para su capital.



Abbas dice que el liderazgo palestino se reunirá en los próximos días y consultará con los líderes árabes para formular una respuesta.



Donald Trump declara a Jerusalén como la capital de Israel



El presidente Donald Trump ha anunciado que Estados Unidos ahora reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Es una movida que supera décadas de política de los EU.



Delcaró en un discurso en la Casa Blanca que está "decidido a que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel".



Trump dio a conocer que ha considerado que este cambio redundará en beneficio de Estados Unidos.



El presidente señala que la decisión "marca el comienzo de un nuevo enfoque del conflicto entre Israel y los palestinos".



Los líderes mundiales han advertido que la medida podría inflamar las tensiones en el volátil Medio Oriente.



Netanyahu dice que reconocimiento de Trump es "un paso importante hacia la paz"



El primer ministro de Israel lo llama un "día histórico", después del reconocimiento del presidente Donald Trump de que Jerusalén es la capital de Israel.



Benjamin Netanyahu señaló en una declaración que Israel está "profundamente agradecido" y que el anuncio de Trump es un "paso importante hacia la paz".



El líder israelí informa que su país "continuará trabajando con el presidente y su equipo para hacer realidad ese sueño de paz".



Trump se compromete a trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén desde Tel Aviv, y Netanyahu está instando a otros países a seguir su ejemplo.



Secretario general de la ONU se pronunció en contra de la decisión sobre Jerusalén



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se pronunció en contra de lo que él dice que son "medidas unilaterales" que ponen en peligro las perspectivas de paz para los israelíes y los palestinos.



Las declaraciones fueron hechas después del anuncio del presidente Donald Trump de que Estados Unidos ahora reconoce a Jerusalén como la capital de Israel.



Pero el líder de la ONU dice que el problema de Jerusalén debe resolverse a través de negociaciones directas entre israelíes y palestinos.



Guterres dijo a los periodistas que "en este momento de gran ansiedad, quiero dejarlo en claro: No hay alternativa a la solución de dos estados. No hay Plan B".



El jefe de la ONU nunca mencionó la decisión de Trump en sus comentarios.



Guterres dice que hará "todo lo que esté a mi alcance" para promover el retorno a las negociaciones de los líderes israelíes y palestinos "y para hacer realidad esta visión de una paz duradera para ambas personas".



Hamas acusa a Trump de ignorar a los palestinos



El jefe del grupo militante islámico Hamas acusó al presidente Donald Trump de ignorar los sentimientos palestinos con su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel.



Ismail Haniyeh delcaró que el pueblo palestino "sabe cómo responder adecuadamente a la indiferencia hacia sus sentimientos y santuarios".



Informó que la decisión "no cambiará los hechos de la historia y la geografía".



Hamas, que controla la Franja de Gaza, es considerado un grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y otros aliados occidentales.



Países árabes furiosos ante medida de Trump sobre Jerusalén



Árabes en todo el Medio Oriente reaccionaron furiosos contra la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de declarar a Jerusalén como la capital de Israel.



Políticos, activistas y gente común, desde Teherán y Ankara hasta Siria, advirtieron que la medida inflamará las pasiones entre los musulmanes de la región y sembrará la inestabilidad y el caos.



Trump instruyó al Departamento de Estado a iniciar el largo proceso de mudar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén.



Jerusalén es el lugar más sagrado para los judíos.



Pero alberga también el tercer templo más venerado para los musulmanes y lugares sagrados para el cristianismo.



La ciudad es el epicentro del conflicto entre los israelíes y palestinos.



Cualquier amenaza percibida a los reclamos musulmanes sobre la ciudad ha llevado a violentas protestas en el pasado, tanto en Tierra Santa como en otras partes del mundo islámico.



En Beirut, cientos de refugiados palestinos protestaron en el campamento de refugiados Bourj al-Barajneh, gritando “¡Trump es un loco!”

"Vinimos aquí a decirle a Trump que Jerusalén es la capital eterna de Palestina", dijo Nada Adlouni, una refugiada palestina.



Dos diarios libaneses publicaron titulares de portada condenando la decisión de Trump.



El diario An-Nahar comparó al presidente estadounidense con el ahora fallecido ministro de exteriores británico Arthur Balfour, quien hace cien años emitió una histórica declaración prometiendo que Palestina será un hogar nacional para el pueblo judío.



Dice el titular del diario: "Trump es el Balfour de este siglo, regalando Jerusalén a Israel".



El diario en inglés Daily Star publicó una foto a página entera de la Ciudad Antigua de Jerusalén con el titular: "Con todo respeto señor presidente, Jerusalén es la capital de PALESTINA”.



La Liga Árabe anunció que convocará a reunión de emergencia el sábado, y Turquía avisó que organizará un foro de naciones islámicas la semana entrante para que los líderes puedan forjar una posición común ante la prometida medida de Trump.



Líderes palestinos advirtieron que si Trump cumple con su cometido, el proceso de paz “está muerto”.



El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, condenó la esperada medida de Trump, mientras en Siria, un comunicado de Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que sería "un paso peligroso" que provocará un conflicto mundial.



Será “la culminación del crimen del robo de Palestina y de la expulsión de los Palestinos" y pidió a los estados árabes dejar de normalizar sus relaciones con Israel.