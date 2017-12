Reconoce Time a víctimas de acoso

NUEVA YORK, EU(AP )

"Quienes rompieron el silencio" — aquellos que han compartido sus historias de acoso y abuso sexual — fueron nombrados Persona del Año por la revista Time.



Numerosas mujeres -y algunos hombres- se han pronunciado desde octubre sobre la conducta sexual inapropiada de docenas de hombres prominentes en el entretenimiento, los medios, los negocios y el deporte. Time elogió a aquellos que han prestado su "voz para destapar secretos, para trasladar las redes de murmullos a las redes sociales, impulsándonos a todos a dejar de aceptar lo inaceptable".



La portada de la revista incluye a Ashley Judd, Taylor Swift y otras que dicen haber sido víctimas de acoso.



El anuncio de Time se hizo el miércoles en el programa "Today" de la cadena NBC, que recientemente despidió a su presentador Matt Lauer ante denuncias de acoso. La presentadora de “Today”, Savannah Guthrie, reconoció que la decisión de la revista la “afecta personalmente” y mencionó a Lauer por su nombre.



Las mujeres que hablaron públicamente, inicialmente contra el magnate de Hollywood Harvey Weinstein y luego otros, ayudaron a desatar el movimiento #MeToo (#YoTambien), llevando a millones de personas a compartir sus historias de acoso y abuso sexual en las redes sociales.



Los mensajes en Twitter, Instagram y Facebook comenzaron luego que la actriz y activista Alyssa Milano siguió una sugerencia de la amiga de una amiga y tuiteó: "Si has sido acosada o abusada sexualmente escribe 'yo también' en respuesta a este tuit". El hashtag fue tuiteado casi un millón de veces en 48 horas.



#MeToo de hecho fue creado por la activista Tarana Burke hace una década para despertar consciencia sobre la violencia sexual. Milano ha dicho que no estaba al tanto de las contribuciones de Burke cuando hizo su tuit inicial y desde entonces le ha dado crédito públicamente.



Milano y Burke aparecieron juntas el miércoles en el programa "Today".



"Este es solo el principio. He dicho desde el comienzo que esto no es solo un momento, es un movimiento", dijo Burke. "Ahora es que empieza realmente el trabajo".



"Como mujeres tenemos que apoyarnos unas a las otras, unirnos y decir 'Basta. Estamos hartas. No más'", dijo Milano. "Para mí es vital establecer qué medidas podemos realmente tomar para aprovechar este impulso".



Los dos finalistas fueron el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, también acusado de acoso sexual por numerosas mujeres. Él niega haber cometido falta alguna.

Trump, la Persona del Año de 2016, había tuiteado recientemente que la revista le dijo que "probablemente" sería honrado nuevamente si aceptaba dar una entrevista y ser fotografiado. Trump agregó que "pasó". Time ha disputado su versión.