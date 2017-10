Vegana se disculpa por mensaje sobre masacre de Las Vegas

WILKES-BARRE, Pennsylvania(AP )

La dueña de un camión de comida vegana dijo que lamenta un mensaje que puso en Facebook con el que pareció desestimar las muertes durante la masacre de Las Vegas de varios "comedores de carne".



Delinda Jensen, de 60 años y residente en Wilkes-Barre, dijo que ha recibido amenazas de muerte y que tuvo que cerrar su negocio luego de que su mensaje del lunes por la noche se volvió viral, desatando respuestas intensas tanto en Internet como en otros sitios.



Jensen escribió en el mensaje: "Sí, estoy harta ¿Cuántos animales van a seguir vivos gracias a esto?" En un segundo comentario, usó un improperio para referirse lo poco que le importaban los "carnistas".



Un hombre masacró a tiros a 58 personas que asistían a un concierto de música country el domingo por la noche y se suicidó antes de ser capturado.



Jensen, ex profesora de historia, dijo que su mensaje fue "un momento de estupidez" y se disculpó en una entrevista con el diario Times Leader de Wilkes-Barre.



"¿Estuvo mal escrito? Absolutamente ¿Lo lamento? Sí. Lamento haber escrito eso", dijo el jueves. "Comedores de carne o no, nadie merece morir así. Yo no estaba celebrando la muerte de esas personas".



Jensen dice que se hizo vegana hace dos años y que comenzó su negocio del camión Mother Nature Vegan Cuisine con su hijo. Agregó que estaba tratando de expresar que animales son torturados y matados innecesariamente por su carne.



Jensen decidió desactivar su cuenta en Facebook, ocultó su camión de comidas e instaló una cámara de seguridad en su casa. Su hijo dijo que varias personas han pasado en autos junto a la casa gritando palabras altisonantes y amenazas y que ellos han llamado a la policía varias veces por temor sobre su seguridad.