Trump piensa postularse para 2020: Kellyanne Conway

WASHINGTON D.C. (GH)

El presidente estadounidense, Donald Trump, planea postularse para la Casa Blanca nuevamente en 2020, anunció la consejera del presidente, Kellyanne Conway.



Ella rechazó un informe reciente del New York Times que sugiere incertidumbre sobre los planes de Trump para una segunda candidatura presidencial en 2020.



El New York Times informó el sábado que los republicanos, en particular el vicepresidente Mike Pence, ya estaban organizando sus campañas presidenciales en medio de crecientes dudas sobre el futuro de Trump en el cargo.



El informe también dijo que algunos de los principales asesores de Pence han discutido en privado una posible campaña.



Conway rechazó el informe del Times de que Pence correrá contra Trump en las próximas elecciones.