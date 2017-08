Se incendia otro rascacielos en Dubái; nadie resulta herido

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP)

Un incendio se registró en otro rascacielos en el distrito Marina de Dubái, días después de que también ardiera en llamas uno de los edificios residenciales más altos del mundo, a una cuadra de distancia. Las autoridades extinguieron rápidamente el incendio en la Tiger Tower e informaron que nadie resultó herido, pero las llamas causaron pánico, dos días después del incendio en la cercana Torch Tower.



El incendio comenzó en ropa dejada en un balcón del piso 53, dijo el capitán de la Defensa Civil de Dubái, Amer Abdulwahab al-Qahtani. Dijo que los investigadores creen que pudo ser causado porque alguien se deshizo indebidamente de un cigarrillo o por las altas temperaturas en la región, que el domingo alcanzaron los 43 °C (109 °F).



Los bomberos no tardaron en apagar el incendio, afirmó al-Qahtani. La Oficina de Comunicación de Dubái, una agencia del gobierno, afirmó que las llamas no dejaron lesionados.



Apenas el viernes se registró un incendio en la Torch Tower, de 86 pisos. Fue la segunda ocasión en dos años y medio que el inmueble de 335 metros (1.110 pies) queda envuelto por las llamas. La Torch Tower, localizada en el popular distrito de la Marina, también se incendió en febrero de 2015, pero ninguno de los dos incidentes causó víctimas ni daños considerables.



El diario regional The National reportó el domingo que los residentes de la Torch Tower informaron en junio que las autoridades habían aprobado reparar los daños causados por el primer siniestro y que la aseguradora del rascacielos estaba procesando el pago.



Sin embargo, al parecer hasta ahora no se había realizado el reemplazo del revestimiento exterior del edificio. La constructora y la empresa que administra el rascacielos no respondieron a las preguntas de si se había cambiado el material.



A comienzos del año Dubái aprobó nuevas normas de seguridad contra incendios y ahora requiere que los edificios cambien los revestimientos exteriores, que se queman demasiado pronto, por unos más resistentes al fuego.



Las autoridades han reconocido en otras ocasiones que al menos 30 mil edificios en todo Emiratos Árabes Unidos tienen revestimientos que los expertos en seguridad consideran altamente inflamables.