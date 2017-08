Secretario Tillerson se reúne con el canciller ruso Lavrov

MANILA, Filipinas (AP)

El gobierno del presidente Donald Trump enviará a Moscú al responsable de las negociaciones para Ucrania para avanzar en la crisis diplomática, dijo el canciller ruso Sergey Lavrov.



Después de su primera reunión con el secretario de Estado Rex Tillerson desde las nuevas sanciones estadounidenses, Lavrov ofreció una optimista evaluación sobre el potencial para encontrar un terreno común en Ucrania, Siria y otros temas.



Lavrov dijo que él y Tillerson acordaron preservar un canal diplomático de alto nivel que Rusia suspendió en protesta por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, anunciadas hace unos días.



“Sentíamos que nuestros homólogos estadounidenses debían mantener el diálogo abierto”, dijo Lavrov. “No hay alternativa a eso”.



El Departamento de Estado no ha comentado al respecto de la reunión. Tillerson no comentó públicamente ni respondió a las preguntas de los periodistas que pudieron estar brevemente al inicio de la reunión de más de una hora en Filipinas.



Lavrov dijo que Tillerson le pidió detalles sobre las acciones recientes de Moscú en respuesta a las sanciones estadounidenses. Pero el canciller ruso no dio detalles.



El mes pasado, el Kremlin pidió a Washington reducir su personal diplomático en Rusia en 755 personas. El anuncio ruso ha causado confusión porque se cree que Estados Unidos tiene menos de esa cantidad en el país.



Esta fue la primera reunión de los principales diplomáticos de ambos países y se encontraron en Manila, Filipinas, en el marco de una cumbre regional. Ambos diplomáticos sonrieron e intercambiaron saludos, pero no realizaron declaraciones.



Tillerson y Lavrov ignoraron una pregunta a gritos sobre la forma en que las nuevas sanciones podrían afectar sus discusiones.



Trump y Tillerson se opusieron al paquete de sanciones que aprobó el Congreso para dificultarle al mandatario levantar o atenuar las penalizaciones a Rusia. El presidente firmó la medida la semana pasada, misma que describió como “sumamente defectuosa”.