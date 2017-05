Miles de mujeres marchan en Venezuela contra la "represión"

CARACAS, Venezuela(SUN)

Al grito de “¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad!”, miles de mujeres con camisetas blancas iniciaron una marcha el sábado hacia el centro de la capital.



Las manifestantes, portando flores blancas y carteles con la leyenda “no + represión”, intentaron desplazarse por una avenida del norte de la ciudad hacia el ministerio de Relaciones Interiores, pero les cerraron el paso cientos de efectivos policiales con equipos antimotines.



Un grupo se desvió hacia la principal autopista para tratar de acceder al centro de la ciudad por esa vía.



La coalición opositora convocó a la marcha de mujeres bajo la consigna “no más represión”, para tratar de llegar hasta el ministerio, aunque es poco probable que lleguen a su destino debido a que no cuentan con el permiso de las autoridades para ingresar al centro de Caracas.



Desde que se iniciaron las protestas a finales de marzo, el gobierno no ha permitido a los opositores marchar hacia el centro de la capital donde están la sede del gobierno y otras dependencias públicas.



En respuesta a la marcha opositora, el gobierno convocó a una movilización de mujeres oficialistas en el centro de la ciudad.



El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, rechazó la noche del viernes los señalamientos de que los cuerpos de seguridad se han excedido el control de las protestas, tal como ha denunciado la oposición y organizaciones humanitarias, y dijo que los militares solo entran en acción cuando las fuerzas policiales no pueden controlar la situación.



Padrino López dijo en una entrevista en la televisora estatal que Venezuela enfrenta una “guerra no convencional”, y que hay “grupos terroristas” que son financiados internamente para atentar contra la paz del país.



El ministro no hizo mención a la denuncia que realizó el dirigente y ex candidato presidencial Henrique Capriles, de que 85 oficiales fueron detenidos por expresar su desacuerdo con lo actuación de la fuerza armada en la represión de las protestas.



La presidenta de la organización local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, Rocío San Miguel, expresó que no tiene ninguna información sobre la detención de oficiales, pero sostuvo que los jefes de la Guardia Nacional en los estados centrales de Carabobo y Cojedes fueron relevados de su cargos recientemente en medio la tensión generada por las protestas callejeras.



San Miguel dijo a The Associated Press que la remoción de esos altos oficiales es “completamente inusual” porque los cambios en la estructura de la fuerza armada suelen darse entre los meses de julio y agosto, y agregó que los relevos tal vez tuvieron que ver con que “no acompañaron la línea de represión” de las protestas.



En medio de las tensiones generadas por las protestas, la comisión presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente sostuvo la víspera reuniones en el palacio de gobierno para avanzar en el proceso que activó esta semana el presidente Nicolás Maduro para redactar una nueva constitución que reemplace a la que está vigente desde 1999.



La Conferencia Episcopal Venezolana se unió a las voces que han rechazado el proceso constituyente y dijo en un comunicado que la reforma de la carta magna es “peligrosa” para la democracia venezolana.



La iniciativa de Maduro agitó esta semana las acciones de calle contra el gobierno. Las protestas callejeras se iniciaron a finales de marzo y han dejado 38 muertos, según registros de la AP. La Fiscalía General maneja una lista de 36 fallecidos y más de 700 heridos en las manifestaciones.



Las tensiones políticas en Venezuela se activaron en marzo a raíz de dos sentencias que emitió el Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas de la Asamblea Nacional y limitó la inmunidad de los diputados. El máximo tribunal revirtió los dictámenes pero las protestas no han cesado.