No usamos armas químicas, ni contra terroristas: Ministro sirio

DAMASCO(GH)

El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Walid al-Moallem, reafirmó este jueves que el Ejército Árabe Sirio no utilizó ni utilizará ningún tipo de armas químicas incluso contra los terroristas que atacan al pueblo sirio.En una conferencia de prensa en Damasco, Al-Moallem señaló que la mentira de que el Ejército sirio haya utilizado estas armas procedía de países conocidos por conspirar siempre contra Siria, según retoma la agencia sana "Todo el mundo se enteró de la declaración del Comando del Ejército y de las Fuerzas Armadas y de la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores y Extranjeras enviada al Consejo de Seguridad de la ONU y enviada a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) y la declaración del Representante Permanente Adjunto en Nueva York, y todas estas declaraciones hicieron hincapié en que nuestras fuerzas no podrían haber utilizado armas químicas ni en el pasado ni en el presente y tampoco podían utilizarlas en el futuro en ningún lugar y condenamos tal acto criminal ", dijo al-Moallem.Al-Moallem recordó en la conferencia de prensa que Siria ya se había unido a la OPAQ y había presentado sucesivas declaraciones sobre este tema ya a mediados de 2016, la Organización confirmó la exactitud de los datos proporcionados por Siria.El ministro de Relaciones Exteriores explicó que la campaña de acusar al Ejército Sirio de usar armas químicas en Khan Sheikhoun comenzó a las 06:00 del martes, mientras que el primer ataque aéreo llevado a cabo por el ejército sirio fue a las 11:30 del mismo día apuntando a una tienda de municiones de terroristas de Jabhat al-Nusra que incluía armas químicas.Siguió aclarando que la evidencia de que el objetivo era un depósito de municiones es que el área donde se filmó el video a través de los "Cascos Blancos" y el "Observatorio Sirio para los Derechos Humanos", con sede en Londres, estaba alrededor de un pequeño círculo, que si hubiera sido un ataque aéreo que usara armas químicas, como algunos medios afirman, se habría extendido por un diámetro de más de 1 kilómetro".Hizo hincapié en que ISIS, Jabhat al-Nusra y otros grupos terroristas han continuado almacenando armas químicas en las ciudades y en las zonas habitadas, señalando que Siria ha enviado más de 100 cables al CSNU y a la OPAQ que incluía información sobre la entrada de materiales químicos de Iraq a ISIS y Jabhat al-Nusra y de la frontera turca hacia Idleb."Este coro que se lanzó en el escenario internacional está compuesto por estados que son bien conocidos por conspirar contra Siria", dijo al-Moallem."Reitero que el Ejército Árabe Sirio nunca ha usado y nunca usará este tipo de armas, no sólo contra nuestro pueblo y nuestros hijos, sino incluso contra la terroristas que están matando a nuestro pueblo ya nuestros hijos y atacando a civiles en las ciudades con sus proyectiles aleatorios", agregó Al-Moallem.