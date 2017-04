Trump: Assad tal vez deba dimitir tras ataque químico

PALM BEACH, Florida(AP )

El presidente Donald Trump insinuó que el mandatario sirio Bashar Assad tal vez tenga que dejar el poder después del ataque con armas químicas de esta semana.



Durante una charla con periodistas a bordo del avión presidencial, Trump dijo el jueves que lo ocurrido en Siria es "una desgracia para la humanidad". Cuestionado sobre si Assad debe marcharse, respondió: "Está ahí, y supongo que está al mando de la situación, así que algo debe ocurrir.



El presidente no dijo que es lo que Estados Unidos podría hacer, en caso que así lo decida, para responder al letal ataque con armas químicas. Señaló que el ataque "no debió haber ocurrido, y no debió permitirse que ocurriera".



Trump dijo que podría hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la situación en Siria. Rusia es uno de los principales aliados del gobierno de Assad.