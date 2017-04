El apoyo de Rusia a Siria no es incondicional

MOSCÚ, Rusia(AP)

El apoyo ruso a Siria no es incondicional y Rusia exige que se realice una investigación exhaustiva sobre el presunto ataque con armas químicas en el país árabe antes de que la ONU tome alguna medida al respecto, dijo el jueves el portavoz del Kremlin.



En entrevista con The Associated Press, el vocero Dmitry Peskov dijo que "hablar de apoyo incondicional no es posible en el mundo actual" y que "no es correcto decir que Moscú puede convencer (al presidente sirio Bashar Assad) de que haga lo que Moscú quiera. Eso es totalmente equivocado".



Entre Rusia y Siria "hay una relación de cooperación, de intercambio de puntos de vista y de apoyo mutuo total", dijo Peskov. Añadió que el presidente Assad y sus fuerzas armadas "son el único actor en Siria con la capacidad de combatir a los terroristas en el campo de batalla".



Entretanto, en la sede de las Naciones Unidas, los miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Estados Unidos y Rusia, se reunían a puertas cerradas para tratar de llegar a un consenso sobre una resolución de condena al ataque en Siria y para autorizar una investigación independiente.



Peskov dijo que Rusia espera que se realice una investigación exhaustiva sobre el ataque antes de que la ONU pueda considerar cualquier resolución que condene el hecho, al que Peskov calificó de "sumamente trágico". De lo contrario, aseveró, sería "simplemente injusto a nivel del derecho internacional".



Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las sustancias tóxicas fueron despedidas cuando un bombardeo sirio hizo impacto en un arsenal de armas químicas que pertenecía a los rebeldes. Cuando se le preguntó a Peskov si tiene pruebas para corroborar esta hipótesis, contestó que Rusia es la única potencia extranjera con presencia militar en Siria y por lo tanto "tenemos mejor información sobre lo que sucede allí".



Turquía dijo que las autopsias demuestran que las víctimas murieron por el efecto de armas químicas. En Francia, el ministro de relaciones exteriores pidió que se enjuicie al gobierno de Assad.