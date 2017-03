Malasia y Norcorea expulsan a sus respectivos embajadores

KUALA LUMPUR, Malasia(AP )

Malasia y Corea del Norte expulsaron el lunes a sus respectivos embajadores mientras se agrava su relación bilateral tras el asesinato por envenenamiento de Kim Jong Nam, medio hermano del líder norcoreano.



El extraño caso de asesinato y la consiguiente batalla diplomática parecen haberle costado a Corea del Norte uno de sus pocos amigos en la comunidad internacional.



El primer ministro de Malasia alegó el lunes que la expulsión del embajador norcoreano sólo busca proteger la "soberanía y dignidad" de su país.



Pocas horas después de que el embajador norcoreano se dirigiera al aeropuerto para abandonar Malasia, Corea del Norte respondió anunciando que le ordenó al máximo enviado diplomático de Malasia que abandonara Pyongyang.



Sin embargo, el anuncio fue simbólico pues Malasia ya había retirado a su propio diplomático poco después de la muerte.



Víctima de un ataque que muchos creen que fue orquestado por Pyongyang, Kim murió menos de 20 minutos después de que dos mujeres restregaron agente nervioso VX por su cara en el aeropuerto de Kuala Lumpur el pasado 13 de febrero, según las autoridades. Las mujeres, una de Vietnam y la otra de Indonesia, fueron acusadas de asesinato.



Pyongyang negó su implicación en el deceso y acusó a Malasia de conspirar con sus enemigos. El embajador norcoreano, Kang Chol, rechazó los resultados de la autopsia que determinó que Kim fue asesinado con la neurotoxina VX, un arma química prohibida.



El primer ministro de Malasia, Najib Razak, dijo el lunes que la decisión de expulsar a Kang del país mandó un mensaje claro.



"Supone que somos firmes en la defensa de nuestra soberanía y dignidad", informó Najib. "No insulten nunca a nuestro país y no intenten siquiera causar trastornos aquí".



Kang tenía de máximo hasta el lunes para salir del país después de que las autoridades lo declararon "persona non grata" el sábado.



Los hallazgos de Malasia sobre que el VX mató a Kim impulsaron las especulaciones de que Corea del Norte estaría de algún modo detrás del ataque. Los expertos sostienen que la aceitosa sustancia fue casi con toda seguridad producida en un sofisticado laboratorio de armas estatal, y se cree que Pyongyang posee grandes cantidades de armas químicas, incluyendo VX.



Corea de Norte está intentando recuperar el cuerpo de Kim, pero no reconoce a la víctima como el hermano por parte de padre de Kim Jong Un, como confirmaron funcionarios malasios.



Ri Tong Il, ex viceembajador de Corea del Norte ante Naciones Unidas, dijo que Kim seguramente falleció por un ataque cardíaco porque sufría una enfermedad coronaria, diabetes e hipertensión.



El ministro malasio de Sanidad, Subramaniam Sathasivam, dijo a periodistas en el Parlamento que los patólogos descartaron esa posibilidad: "Estamos diciendo, basándonos en las conclusiones de la autopsia, que no hubo ningún ataque al corazón".



Sin embargo, el abogado de la acusada vietnamita dice que la noticia sobre la existencia de problemas médicos previos podría motivar una nueva autopsia.



Las dos acusadas dijeron que creían estar participando en una broma inocente.



Malasia busca a siete sospechosos norcoreanos.



Cuatro de ellos se cree que abandonaron el país el día del ataque. Los otros tres, incluyendo un funcionario en la embajada norcoreana y un empleado de la aerolínea estatal Air Koryo se cree que siguen en Malasia.