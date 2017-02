Casa Blanca difunde lista de 78 ataques

(AP )

La Casa Blanca difundió una lista con 78 ataques que según dijo fueron "ejecutados o inspirados" por el grupo Estado Islámico.



La mayoría no recibió suficiente atención, aseveró la Casa Blanca.



La lista incluye incidentes como la masacre en Niza perpetrada con un camión y que fue cubierta ampliamente por la prensa, así como incidentes menos conocidos en los que nadie murió.



La AP no pudo verificar que cada uno de esos incidentes tuviera conexiones con el grupo Estado Islámico.



El presidente Donald Trump afirmó durante un discurso el lunes que los medios de comunicación hacían caso omiso de los ataques de manera deliberada.



"En muchos casos, la prensa deshonesta no quiere reportarlos", afirmó. "Tienen sus razones".