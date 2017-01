Atacante de aeropuerto en Florida recibió atención sicológica

FORTLAUDERDALE, Florida(AP )

El hermano del hombre que fue arrestado como sospechoso de una balacera fatal ocurrida en un aeropuerto de Florida dijo que el presunto responsable estuvo en tratamiento sicológico cuando vivió en Alaska.



Bryan Santiago dijo a The Associated Press que su familia recibió una llamada telefónica en meses recientes de la novia de Esteban Santiago, de 26 años, alertándolos sobre la situación.



Bryan Santiago señaló que no sabía de qué estaba siendo tratado su hermano y que nunca hablaron sobre ello por teléfono.



Agregó que Esteban Santiago nació en New Jersey pero se mudó a Puerto Rico cuando tenía 2 años de edad. Dijo que Esteban Santiago creció en el poblado costero de Peñuelas, en el Sur de la isla, y prestó servicio en la Guardia Nacional del territorio estadounidense durante un par de años.



Fue enviado a Irak en 2010 y pasó un año allá con el 130mo Batallón de Ingenieros, en la 1013era Compañía de Ingenieros de Aguadilla, según el mayor Paul Dahlen, vocero de la Guardia Nacional de Puerto Rico.



El senador, Bill Nelson, de Florida dijo que el atacante portaba una identificación militar con el nombre de Esteban Santiago, pero que no estaba claro si le pertenecía. Nelson no proporcionó más información sobre el sospechoso.