Florida: Varios heridos de bala en aeropuerto de Fort Lauderdale

FORT LAUDERDALE, Florida(AP )

Varias personas han sufrido heridas de bala en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, informa la prensa local.



Funcionarios del aeropuerto dijeron en la cuenta oficial de Twitter que había un "incidente en desarrollo" en la zona de reclamo de equipaje de la Terminal 2. No dieron más detalles.



Emisoras de televisión de la zona de Miami informan que al menos nueve personas sufrieron heridas y que el autor de los disparos está detenido.



Helicópteros de noticieros que sobrevolaban el lugar mostraron a cientos de personas en la pista mientras pasaba una ambulancia y numerosos agentes del orden acudían a la escena.



El ex vocero de la Casa Blanca Ari Fleischer tuiteó que se encontraba en el aeropuerto cuando se escucharon los disparos y que "todos están corriendo".



La comisaría de Broward y la policía de Fort Lauderdale no respondieron de inmediato a los pedidos de información.