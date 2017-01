Mueren 33 reos en una prisión del Norte de Brasil

RÍO DE JANEIRO, Brasil(AP)

Al menos 33 reos han muerto en una penitenciaría en el estado norteño de Roraima, informaron las autoridades el viernes.



Estas muertes se suman a 60 denunciadas en otras prisiones.



La secretaría de Justicia dijo en un comunicado que los reos murieron durante la noche en la Penitenciaría Agraria de Monte Cristo, Boa Vista, Roraima. No entró en detalles, y la secretaría no atendió los pedidos de declaraciones.



No estaba claro si había una relación con los sangrientos motines de días atrás en el estado vecino de Amazonas, que las autoridades atribuyen a una guerra entre pandillas por el control de las rutas del narcotráfico en el norte del país, que tiene fronteras con Colombia, Venezuela, Perú y Guyanas.



La policía dijo en un comunicado que había enviado agentes y una unidad antimotines fuertemente armada a la prisión.



"El gobierno federal debe prepararse para el peor de los casos, lo cual significa acelerar las medidas para impedir que se agrave la situación", dijo el coronel Jose Vicente, un ex asesor nacional de seguridad y consultor de riesgos.



En el momento que se conocían detalles sobre los últimos disturbios, el ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, anunció medidas para detener el derramamiento de sangre.



Moraes dijo que se integrará la policía federal en las capitales estatales y se crearán organismos especiales para procesar rápidamente los cargos penales con el fin de reducir la sobrepoblación carcelaria.



El ministro no habló de plazos, pero dijo que las iniciativas serán "realistas" dada la recesión de la economía más grande de América Latina.



Los disturbios el domingo y lunes en Amazonas fueron los más graves en el país desde 1992. En una cárcel hubo 28 decapitados y varios descuartizados entre los 56 muertos. En otro motín murieron cuatro presos.



Un total de 184 presos huyeron de las cárceles de Amazonas durante los disturbios. Para el jueves por la tarde se había recaptuurado a 65.



Las autoridades dijeron que en Amazonas, la pandilla Familia del Norte atacó a miembros del Primer Comando paulista, la mayor organización criminal de Brasil.