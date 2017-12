Frustran plan para asesinar a Theresa May, primera ministra de Reino Unido

REINO UNIDO(GH)

Según informó Sky News, fue frustrado un complot para asesinar a la primera ministra británica, Theresa May.



La policía cree que el plan era lanzar algún tipo de artefacto explosivo improvisado contra la residencia de May en Downing Street y en el caos posterior atacar y matar a May, según información citada por Sky News.



La cadena de noticias agregó que el complot fue seguido durante varias semanas al menos por Scotland Yard, MI5 y la Policía de West Midlands.



Más temprano el martes, el portavoz de la primera ministra dijo que Reino Unido ha frustrado nueve complots en los últimos 12 meses.