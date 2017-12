Abogado de Trump niega solicitud de registros financieros

FRÁNCFORT(AP )

Un abogado del presidente Donald Trump negó el martes que el fiscal especial Robert Mueller haya emplazado al Deutsche Bank para que entregara archivos relacionados con el mandatario.



“Hemos confirmado que los reportes de prensa acerca de que el fiscal especial ha pedido los registros financieros del presidente son falsos”, dijo Jay Sekulow, uno de los abogados personales de Trump, en un comunicado. “No se ha emitido o recibido ninguna citación. Hemos confirmado esto con el banco y con otras fuentes”.



El comunicado fue emitido en respuesta a un reporte del periódico alemán Handelsblatt que decía que Mueller había requerido los registros del Deutsche Bank como parte de su pesquisa sobre una posible interferencia rusa durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos.



El reporte del diario citó únicamente a “círculos informados”. Y varios medios de comunicación tenían reportes similares, en los que también citaron a fuentes anónimas que estaban familiarizadas con la situación.



Un portavoz del banco señaló el martes que el Deutsche Bank no tenía ningún comentario sobre el reporte del Handelsblatt. Sin embargo, en un comunicado, el banco dijo que el “Deutsche Bank asume sus obligaciones legales con seriedad y continúa comprometido a cooperar con la investigación autorizada sobre esta cuestión”.



El periódico dijo que no estaba claro si el pedimento era de información sobre Trump o de sus allegados. Explicó que recibieron el citatorio hace varias semanas.



Durante una entrevista con el diario The New York Times en julio, a Trump se le cuestionó si consideraría una “línea roja” que Mueller comenzara a investigar sus finanzas. El presidente respondió: “Diría que sí”.



El Deutsche Bank ha sido uno de los pocos bancos importantes dispuestos a prestar dinero a Trump, ya que los grandes bancos de Nueva York se distanciaron por sus problemas financieros.