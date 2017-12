Incendios en California dejan un muerto

SANTA PAULA, California(AP )

Los fuertes vientos de Santa Ana avivaron el martes los incendios forestales que azotan el Sur de California, forzando a evacuar miles de viviendas.El mayor incendio estalló el lunes en el condado de Ventura y creció rápidamente a más de 124 kilómetros cuadrados (48 millas cuadradas) en las horas siguientes, dijo el sargento de alguaciles Eric Buschow.Otro incendio estalló en el borde Norte de Los Ángeles y amenazaba los barrios de Sylmar y Lakeview Terrace, donde los residentes se apresuraron a salir.Al menos 150 inmuebles se han incendiado hasta ahora en Ventura, dijeron funcionarios. No explicaron de inmediato de qué tipo de edificaciones se trataba, pero reportes televisivos mostraron viviendas en llamas, al igual que el Hospital Vista del Mar, una instalación que trata a pacientes con problemas mentales, adicciones y a veteranos con padecimientos postraumáticos.Una persona resultó fallecida y más de 27 mil personas han sido evacuadas y un bombero resultó herido en el condado de Ventura. No hubo más información sobre la magnitud de sus lesiones.Los vientos estaban empujando las llamas hacia Santa Paula, una ciudad de unas 30 mil personas unos 97 kilómetros (60 millas) al Noroeste de Los Ángeles. Muchas de las viviendas evacuadas están en esa ciudad.Sin embargo, las órdenes de evacuación fueron extendidas a Ventura, 19 kilómetros (12 millas) al Suroeste y que tiene unos 106 mil residentes."Los prospectos de contención no son buenos", dijo el jefe de bomberos del condado de Ventura Mark Lorenzen antes del amanecer. "Realmente, la naturaleza va a decidir".El Colegio Thomas Aquinas, que tiene unos 350 estudiantes, fue evacuado también y los estudiantes se fueron a sus casas o a las de profesores y personal de la institución, dijo el colegio en una declaración.Los incendios son avivados por los notoriamente secos vientos de Santa Ana, que han sido vinculados con algunos de los peores siniestros forestales en la región.Típicos del otoño, los vientos de Santa Ana son creados por altas presiones sobre la Gran Cuenca, que envían aire hacia el sur de California, donde se aceleran a su paso por los estrechos y cañones montañosos antes de salir hacia la costa.En algunos lugares del condado de Ventura, los vientos registraron velocidades de más de 96 kilómetros por hora (60 mph) el martes.