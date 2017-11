Gobernador de Texas dice que 26 personas murieron en el tiroteo

HOUSTON, Texas(AP)

Un hombre identificado como Devin Kelley abrió fuego este domingo dentro de una iglesia en una pequeña comunidad del Sur de Texas, matando a 26 personas e hiriendo a otras antes de ser "abatido", dijo el gobernador Greg Abbott.Las autoridades declararon que un hombre entró a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs y comenzó a disparar.El alguacil del condado de Wilson, Joe Tackitt, le dijo al medio Wilson County News que el tirador había sido "abatido".Algunas víctimas fueron trasladadas en helicóptero médico al Centro Médico del Ejército Brooke, dio a conocer la cadena KSAT.Megan Posey, vocera del Connally Memorial Medical Center, que se encuentra en Floresville, a unas 10 millas de la iglesia, dijo que "múltiples" víctimas estaban siendo atendidas por heridas de bala.Se negó a dar un número específico, pero dijo que era menos de una docena.Una mujer que vive a unos 10 minutos de Sutherland Springs en Floresville y estaba monitoreando el caos en un escáner policial y en grupos comunitarios de Facebook, señaló que todos se conocen en el condado, debido a que escasamente poblado."Esto es horrible para nuestra pequeña y estrecha ciudad", dijo Alena Berlanga."Todos van a verse afectados y todos conocen a alguien que se ha visto afectado", dijo.El presidente Donald Trump tuiteó desde Japón, donde está de viaje, y dijo que estaba monitoreando la situación luego del tiroteo.El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó el tiroteo como un "acto malvado" y prometió "más detalles" del Departamento de Seguridad Pública del estado pronto.Sutherland Springs está a 30 millas (48 kilómetros) al Sureste de San Antonio.Dos funcionarios han identificado al sospechoso de un tiroteo masivo en una iglesia de Texas como Devin Kelley.Los funcionarios, uno de ellos federal y el otro de la policía local, hablaron con The Associated Press con la condición del anonimato porque no estaban autorizados a dar información sobre la investigación en curso.El funcionario federal declaró que Kelley vivía en un suburbio de San Antonio y que no parece estar vinculado a grupos terroristas.Señaló que los investigadores están mirando las publicaciones en redes sociales que Kelley pudo haber hecho en los días previos al ataque, incluida una que parecía mostrar un arma semiautomática AR-15.Las autoridades dieron a concoer que Kelley entró a la Primera Iglesia Bautista en Sutherland Springs y abrió fuego, matando a más de 20 personas e hiriendo al menos a otras 10.