Paquistán: Joven mata a 17 personas en un plan fallido para matar a su marido

MULTAN, Paquistán(AP)

La policía paquistaní arrestó a una mujer recién casada acusada de homicidio después de que presuntamente envenenó la leche de su marido y mató inadvertidamente a otras 17 personas en una aldea remota, dijo el miércoles un alto funcionario de la policía.



El jefe de la policía del distrito, Sohail Habib Tajak, declaró que un juez permitió a la policía interrogar a la mujer, Aasia Bibi, de 21 años, durante dos semanas para determinar si era decisión de la mujer o si su novio la había incitado a matar a su marido por envenenamiento.



"Este incidente tuvo lugar la semana pasada y nuestros agentes han progresado al arrestar a una mujer y su amante en relación con este caso de asesinato, lo cual fue complicado y desafiante para nosotros", dijo Tajak a The Associated Press.



Dijo que Bibi se casó en contra de su voluntad en septiembre en un pueblo cerca de la ciudad de Ali Pur, a 100 kilómetros al Sur de Multan, una ciudad en la provincia Oriental de Punjab.



Tajak dijo que Bibi no estaba feliz con su esposo y que quería regresar a la casa de sus padres.



Su novio, Shahid Lashari, aparentemente le dio la sustancia venenosa la semana pasada y la mezcló en leche para su esposo, quien se negó a beberla, dijo Tajak.



Más tarde, la suegra de la mujer usó inadvertidamente la leche contaminada para preparar una bebida tradicional a base de yogur y la sirvió a 27 miembros de su familia, que cayeron inconscientes y fueron hospitalizados.



Diecisiete personas murieron y 10 siguen siendo tratadas en el hospital.



Bibi y Lashari comparecieron ante un juez en la ciudad de Muzaffargarh el martes, donde dijo a los periodistas que estaba enojada por la decisión de sus padres de casarla con un hombre en contra de su voluntad. No tenían abogados.



Ella señaló que su relación amorosa con su novio continuó después de que se casó.



Bibi dijo que había advertido a sus padres que ella era capaz de hacer todo lo posible para salir de ese matrimonio, pero se negaron a permitirle el divorcio.



La joven señaló que Lashari le dio una sustancia venenosa, que usó para tratar de matar a su esposo. Ella expresó remordimiento por las muertes, diciendo que su objetivo era sólo su marido.



Tajak declaró que la policía estaba tratando de rastrear y arrestar a todos los que estaban al tanto de la trama. Dio a conocer que Lashari confesó haber suministrado la sustancia venenosa.



Faisal Chingwani, un importante activista de derechos humanos en la ciudad de Multan, dijo que Bibi aparentemente cometió el crimen porque estaba mentalmente estresada por el matrimonio forzado.



Muchos padres en Paquistán organizan matrimonios para sus hijas en contra de su voluntad.



También el miércoles, en la ciudad Oriental de Lahore, un hermano disparó y mató a su hermana que se había casado recientemente con un hombre de su elección sin el consentimiento de su familia en el último caso de los denominados crímenes de honor.