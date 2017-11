Sacerdote rumano maltrata a bebé durante su bautizo

RUMANIA(Tomada de 24 Horas)

Un sacerdote rumano ha provocado críticas luego de que se viralizara el momento en que maltrata a un bebé durante su bautizo.



La grabación muestra al hombre, quien al no poder calmar al menor que no deja de llorar, lo comienza a sacudir y le presiona la boca para hacerlo callar.



