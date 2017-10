Condecoran a soldados que combatieron al Ché

VALLEGRANDE, Bolivia(SUN)

Los solados bolivianos que combatieron a las fuerzas de Ernesto "Ché" Guevara en Bolivia hace 50 años fueron objeto de un homenaje esta noche en la plaza central de la localidad de Vallegrande, en el estado de Santa Cruz, en el este de Bolivia.



Vestidos con uniforme militar, los 34 militares vivos, conocidos como los Beneméritos de Santa Cruz, recibieron una medalla en memoria del 50 aniversario de la captura del "Ché" y la derrota del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia (también conocido como la Guerrilla de Ñancahuazú), durante un breve acto en el que estuvo presente el Alcalde y al que acudieron unas 200 personas.



Un hombre identificado como el coronel San Esteban pronunció un discurso en el que resaltó el valor de los militares bolivianos para defender la dignidad de su país y criticó al Ché porque, aseguró, al momento de su detención pidió que no lo mataran.



“Sabemos que el Ché Guevara no hizo nada por los bolivianos. Tampoco los bolivianos lo necesitaban ni tampoco le dijeron ‘que venga’. Todo estaba en paz, teníamos gobierno democrático (…) Los campesinos tenían tierra y la trabajaban”, dijo San Esteban ante el aplausos de los asistentes, mientras que algunos simpatizantes del guerrillero argentino veían el acto a lo lejos.



Miguel Mocío Cozales, uno de los Beneméritos, relató a EL UNIVERSAL que cuando los llamaron a combatir en Santa Cruz “no teníamos idea de quién era” el Ché Guevara.



“Nos han traído sin decirnos dónde vamos ni a qué vamos; nos han puesto en un tren desde La Paz [capital de Bolivia]; nos han traído de 15 grados bajo cero a 35 grados de calor”, cuenta sobre la misión en la que participó en octubre de 1967 en Santa Cruz, para combatir a la Guerrilla de Ñancahuazú.



Ahora que Miguel sabe quién es el Ché, tampoco le impresiona: “He llegado a ver que peleaba por la gente humilde pero no es tan cierto porque en su historia fue un sanguinario. Tengo varios libros en los que dice que el que no le gustaba, lo fusilaba.”



Sobre la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del guerrillero, ocurrida el 8 de octubre en la localidad de La Higuera (cercana a Vallegrande) dice: “Aquí el pueblo no lo está celebrando, el que lo está celebrando es el gobierno y para mi es una pena. El presidente debería rendir honores a sus soldados y no a una persona extraña que no tiene que ver nada con Bolivia”



Asegura que se siente orgulloso de haber participado en la operación que derrotó al Ché. “Siento orgullo por haber defendido a mi patria”, declara mientras sus compañeros reciben su medalla y el aplauso de los asistentes.



Ernesto, Ché Guevara fue capturado con vida el 8 de octubre de 1967 y ejecutado un día después por un militar boliviano. Sus restos fueron encontrados en 1997 en una fosa clandestina y llevados a Santa Clara, en Cuba, donde reposan en un mausoleo.



El jueves el presidente de Bolivia, Evo Morales acusó el jueves a la agencia de inteligencia estadounidense, CIA, de perseguir, torturar y asesinar al guerrillero.



Agregó que el acto central de los homenajes en memoria del Ché será el 9 de octubre en Vallegrande, con la presencia de los vicepresidentes de Cuba y Venezuela, los cuatros hijos del Ché, algunos de sus hermanos y representantes de movimientos sociales que vendrán desde Argentina y Perú.