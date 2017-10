Lo mejor para la amenaza de Norcorea es la diplomacia: Obama

SAO PAULO(AP )

El ex presidente estadounidense Barack Obama dijo el jueves que la diplomacia, en lugar de la fuerza militar, es la mejor forma para lidiar con la “verdadera amenaza” que representa Corea del Norte.



Obama habló durante un evento del Global Citizen en Sao Paulo, Brasil, al que asistieron alrededor de 600 empresarios.



Fue un evento privado y a los medios de comunicación no se les permitió el acceso. Sin embargo, la televisora de Brasil Globo transmitió algunas partes del discurso del ex mandatario.



Obama expuso que la tolerancia, la diversidad, el pluralismo y el estado derecho deben de fomentarse para que la humanidad pueda progresar. También dijo que se debe de ser cauteloso con el uso del internet debido a que puede difundir conocimiento pero también odio.