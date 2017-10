Atacante de Las Vegas acumuló armas por décadas y planificó el tiroteo

LAS VEGAS(SUN)

El atacante de Las Vegas que mató a 58 personas y luego se disparó en el tiroteo masivo más mortal en la historia moderna de Estados Unidos acumuló armas y municiones durante décadas y planificó meticulosamente sus acciones, de acuerdo a autoridades que investigan la matanza.



Sin embargo, aún sigue siendo un misterio lo que motivó a Stephen Paddock, de 64 años, a perpetrar la masacre en la que más de 500 personas resultaron heridas.



"Lo que sabemos es que Stephen Paddock es un hombre que pasó décadas adquiriendo armas y municiones y viviendo una vida secreta, buena parte de la cual nunca será plenamente entendida", comentó el comisario del condado de Clark, Joseph Lombardo, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche.



Lombardo dijo que es difícil de creer que el arsenal de armas, municiones y explosivos recuperados por la policía en su investigación pueda haber sido acumulado solamente por Paddock.

"Hay que asumir que tuvo alguna ayuda en algún punto", comentó Lombardo.



Paddock disparó a personas reunidas en un concierto de música country realizado a la intemperie el domingo por la noche desde su habitación en el piso 32 del hotel Mandalay Bay, en Las Vegas, y posteriormente se suicidó.



Existe evidencia de que Paddock intentó sobrevivir y escapar. Posiblemente también haya hecho un reconocimiento previo del lugar y alquiló una habitación en un hotel cercano, el Ogden, durante el festival Life is Beautiful una semana antes, comentó Lombardo.



La policía recuperó 50 armas de fuego desde tres lugares, casi la mitad desde la habitación del hotel. Lombardo dijo que los investigadores están examinando la posibilidad de que la compra por parte de Paddock de más de 30 armas de fuego en octubre de 2016 haya obedecido a algún evento en su vida, pero no entró en detalles.



Legisladores republicanos admitieron hoy estar dispuestos a discutir la prohibición de mecanismos que permiten a las armas semiautomáticas disparar como automáticas, los mismos que usó el atacante de la masacre Las Vegas



Aún no existe evidencias "que indiquen terrorismo" en el hecho, afirmó Aaron Rouse, el agente especial del FBI a cargo de la oficina de campo de Las Vegas.



La novia de Paddock, Marilou Danley, fue interrogada por el FBI el miércoles y dijo en un comunicado que no conocía los planes de Paddock.



"Nunca me dijo nada ni hizo nada que yo haya entendido en forma alguna como una advertencia de que algo horrible como esto iba a pasar", afirmó Danley, de 62 años, en un comunicado divulgado por su abogado, Matt Lombard.



Danley volvió a Estados Unidos el martes por la noche de una visita familiar a Filipinas. Es considerada por los investigadores como una "persona de interés" y ella y su abogado cooperaban completamente con las autoridades.