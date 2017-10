Novia del atacante asegura que no sabía de planes de matanza

CIUDAD DE MÉXICO ()

Marilou Danley, de origen filipino y nacionalidad australiana, no tenía conocimiento de los planes de ataque de su novio, Stephen Paddock, quien asesinó a 59 personas e hirió a más de 500 desde una habitación de hotel en Las Vegas.



"Conocía a Stephen Paddock como un tipo bondadoso, cariñoso y tranquilo", dijo la mujer.



"Él nunca me dijo nada ni tomó ninguna acción que yo entendiera, a manera de advertencia, que algo horrible como esto iba a suceder", aseguró Danley en un comunicado leído por su defensa, según reportes del diario The Washington Post.



Danley, quien se encontraba fuera del país cuando ocurrió la masacre, llegó la madrugada de ayer a Los Ángeles, donde fue entrevistada por elementos del FBI.



"Estoy devastada por los muertos y los heridos y rezo por las víctimas y sus familias y todos aquellos que han salido heridos por estos terribles acontecimientos", aseguró Danely.



ESTABA EN FILIPINAS



En el momento del tiroteo, la mujer se encontraba en Filipinas visitando a su familia, luego que Paddock le comprara un boleto de avión para ir a verlos.



La cadena de noticias NBC reveló la existencia de una transferencia de 100 mil dólares hecha por Paddock la semana pasada a una cuenta en Filipinas, donde Danley se encontraba durante al menos 15 días.



"No vamos a comentar eso por ahora, pero actualizaremos esa información pronto. La investigación no ha terminado con la muerte de Paddock", aseguró el alguacil del condado de Las Vegas, Joe Lombardo.



La mujer, de 62 años, es vista como una pieza clave en las investigación del tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos.