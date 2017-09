"Irma" se convierte en el huracán más poderoso del Atlántico

SAN JUAN(AP )

El huracán "Irma", el más poderoso del que se tenga registro en el Atlántico, se abalanzaba el martes en la noche hacia el Noreste del Caribe en su recorrido que amenaza con batir Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba y otras islas del archipiélago antes de un posible giro hacia Florida.



Las autoridades de Antigua y Barbuda, los primeros territorios insulares a donde llegará el meteoro el miércoles en la mañana en el extremo Nororiental de las Antillas, cortaron la energía eléctrica y, en un comunicado que concluye con la frase “Que Dios nos proteja”, pidieron a la población mantenerse resguardada.



"Irma" se convirtió el martes en una peligrosa tormenta de categoría 5, con vientos de hasta 295 kilómetros por hora (183 millas por hora), de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.



“Escuche que ya es categoría 5 y estoy aterrorizada”, dijo Carol Josep, residente de Antigua, mientras concluía su último viaje al supermercado antes de buscar refugio. “Tuve que regresar por más baterías porque no sé cuánto tiempo más estaremos sin energía”.



A medida que el fenómeno se fortalecía mientras se acercaba a las Antillas, el Centro Nacional de Huracanes dijo que se trata de un fenómeno “potencialmente catastrófico”. De acuerdo con la institución, a las 0000 GMT el ojo del meteoro se ubicaba a 140 kilómetros (85 millas) al Este de Antigua y 145 kilómetros (90 millas) de Barbuda.



De continuar su ruta, el huracán podría llegar al estrecho de Florida, donde el agua es lo suficientemente caliente como para intensificar la fuerza del huracán, con vientos de hasta unos 350 kph (217 mph), advirtió Kerry Emanuel, profesor de meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts.



“La gente que vive ahí (en los Cayos de la Florida) o tienen propiedades ahí están muy asustados y deberían estarlo”, consideró el especialista.



Las autoridades de las islas del noreste del Caribe cancelaron vuelos el martes, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el huracán se acerca a la región.



“La magnitud de este sistema, la peligrosidad de este sistema nunca se ha visto en Puerto Rico”, dijo el gobernador de la isla Ricardo Rosselló el martes en la tarde en conferencia de prensa y anunció un plan de evacuaciones obligatorias para todos los residentes de zonas vulnerables de la costa Noreste, desde Fajardo, en el extremo Nororiental, a Dorado, al Oeste de San Juan.



Recordó que la ley prevé mecanismos para que las autoridades evacuen a la población, incluidos a los que se resistan.



“Nuestro enfoque es salvar vidas”, destacó el funcionario.

Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y Florida declararon el estado de emergencia. En tanto, los residentes de las zonas del Caribe en la ruta del huracán protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.



La tormenta podría arrojar hasta 250 milímetros (10 pulgadas) de lluvia, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta siete metros (23 pies).



“Las decisiones que estemos tomando en las próximas horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte”, insistió Rosselló. De acuerdo con el funcionario, “la peligrosidad de este evento es como ninguna que hemos visto, es mucho más peligroso que Harvey, inclusive”.



“Puerto Rico no ha visto un huracán de esta magnitud en por lo menos 100 años”, dijo a The Associated Press Carlos Anselmi, del servicio local de meteorología.



Luego de pasar sobre las Antillas Menores, el vórtice del huracán transitará el miércoles a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de la costa septentrional de Puerto Rico, aunque no se descarta que se pueda acercar al litoral.