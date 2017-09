Trump defiende eliminación de DACA;lo califican de "cobardía política"

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente estadounidense Donald Trump defendió su decisión de descontinuar un programa federal que protege de deportación a jóvenes inmigrantes traídos ilegalmente de niños al país, diciendo que le está dando al Congreso “una oportunidad para actuar”.



Trump dijo en su declaración que no va a “simplemente eliminar DACA, sino a proveer al Congreso una oportunidad para que actúe finalmente”.



El programa creado por su predecesor Barack Obama les ha dado a casi 80 mil jóvenes inmigrantes una protección temporal de deportación y el derecho a trabajar legalmente en el país.



Trump dice que no está en favor de castigar a menores por las faltas de sus padres.



Pero agrega: “Los jóvenes estadounidenses también tienen sueños”.



Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó el martes que la política del gobierno de Barack Obama de proteger a inmigrantes que fueron traídos de niños fue “un claro abuso de la autoridad ejecutiva” y que ahora el Congreso debe actuar.



En un comunicado, el dirigente republicano dijo que el núcleo del tema son “esos jóvenes que vinieron a este país sin tener la culpa de nada”.



Ryan expresó esperanzas de que la Cámara de Representantes y el Senado encontrarán una solución consensuada al problema. Afirmó que es importante garantizar que quienes no hayan hecho nada malo puedan seguir contribuyendo "como valiosos miembros de este gran país”.



El comunicado de Ryan surgió luego de que el secretario de Justicia Jeff Sessions anunció que el gobierno le está poniendo fin al programa conocido como DACA.



Por otro lado, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la decisión del presidente Donald Trump de poner fin al programa que protege a inmigrantes que fueron traídos al país por sus padres cuando eran niños, "un ejemplo profundamente vergonzoso de cobardía política”.



Añadió, en un comunicado, que la decisión de cesar el programa es “un nefasto atentado contra jóvenes inocentes en comunidades de todo el país”.



Dijo que urge que el Congreso tome acción al respecto, y que el presidente de la cámara baja Paul Ryan y el resto de los republicanos debe convocar a una votación inmediatamente sobre el tema.