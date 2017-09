"Irma" se convierte en huracán de categoría 5

SAN JUAN(AP )

Autoridades de las islas del Noreste del Caribe cancelaron vuelos el martes, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el huracán "Irma" se acerca a la región convertido en un potente meteoro de categoría 5.



Conforme se ha fortalecido el fenómeno mientras se acerca a la Antillas, del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unido dijo el martes se trata de un fenómeno “potencialmente catastrófico”.



Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia. En tanto, los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras.



“Esto será algo sin precedentes”, dijo en conferencia de prensa la mañana del martes el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Anunció que solicitará al presidente Donald Trump que declare el estado de emergencia para contar con los recursos para enfrentar eventuales desastres.



"Irma" tenía vientos máximos sostenidos de cerca de 285 kilómetros por hora (180 millas por hora) a las 1500 GMT, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes. El vórtice se ubicaba a 365 kilómetros (225 millas) al Este de Barbuda y se movía con dirección oeste a 22 kph (14 mph).



La tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de lluvia, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta siete metros (23 pies).



“Las decisiones que estemos tomando en las próximas horas pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte”, insistió Rosselló.



Irma es el huracán más potente que afecta el Caribe desde Félix en 2005. “Puerto Rico no ha visto un huracán de esta magnitud en por lo menos 100 años”, dijo a The Associated Press Carlos Anselmi, del servicio local de meteorología.



Está previsto que el vórtice del meteoro pase cerca o sobre Antigua y Barbuda y otras islas de la parte noreste de las Antillas a última hora del martes y temprano el miércoles, indicó el Centro Nacional de Huracanes. El ojo del huracán transitará el miércoles a unos 80 kilómetros (50 millas) al Norte de la costa septentrional de Puerto Rico.



Gaston Browne, primer ministro de Antigua y Barbuda, dijo a The Associated Press sentirse confiado porque el refugio de Barbuda fue construido con concreto reforzado y cuenta con generador eléctrico.

Hizo un llamado a la población a “seguir las alertas y actuar apropiadamente de tal manera que no terminemos con víctimas graves ni muertes”.



"Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf”, advirtió el gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp.



Se exhortó a residentes de Estados Unidos a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que vire al norte rumbo a Florida, Georgia y las Carolinas.



Ante el paso del fenómeno meteorológico se emitieron alertas de huracán para Antigua y Barbuda, Antigua, San Cristóbal y Nieves, Monserrat, las islas holandesas de Saba, San Eustaquio, la franco-holandesa de San Martín, San Bartolomé, las islas Vírgenes británicas y estadounidenses y Puerto Rico.



La aerolínea American Airlines anunció el martes que adicionó varios vuelos desde de San Martín y San Cristóbal y Nieves hacia Miami a fin de ayudar al flujo de pasajeros que deseen salir de esa islas.

Cerca de 50 vuelos fueron cancelados entre el aeropuerto principal de San Juan y las islas de Barlovento.



En República Dominicana, donde se espera que el huracán afecte gran parte del país el jueves, fueron suspendidos los vuelos a la isla de San Martín a partir del miércoles.



El gobierno dominicano emitió una alerta de huracán para el este y norte del país, desde del complejo turístico de Punta Cana, en el extremo oriental, hasta la frontera con Haití, en el noroeste.

También se emitieron alertas de huracán para la costa Norte de Haití, Bahamas y Turcas y Caicos.



“Este huracán tiene el potencial de convertirse en un evento mayor para la costa este. También tiene el potencial de tensar los recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Desastres y de otras dependencias gubernamentales al ocurrir poco después de Harvey”, dijo en un comunicado Evan Myers, jefe de operaciones de la compañía de información meteorológica AccuWeather.