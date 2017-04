Prometen donación de 6 mil mdd para Siria

BRUSELAS(AP )

Donantes internacionales se han comprometido a dar seis mil millones de dólares para ayudar este año a Siria, una suma acorde con las metas fijadas, dijo el miércoles un alto funcionario de la Unión Europea.



El comisionado de Ayuda Humanitaria de la UE, Christos Stylianides, dijo que donantes de más de 70 países reunidos en Bruselas habían hecho una "promesa conjunta de seis millones de dólares tan solo para este año".



Stylianides agregó que "las necesidades (de Siria) son enormes. Nuestra conferencia está enviado un mensaje poderoso. No vamos a defraudar al pueblo de Siria".



El funcionario describió la promesa hecha en la conferencia como "una cantidad impresionante. Estos compromisos son significativos".



El objetivo de la cumbre, organizada por la UE con Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Kuwait, Noruega y Catar, es recaudar fondos para Siria y la región y apoyar los esfuerzos en pos de una solución política duradera para el conflicto. La larga y costosa tarea de reconstruir el país está también sobre la mesa, pero no se tomará acción alguna hasta que se encuentre una solución política a la guerra.



La conferencia arrancó un día después de la muerte de al menos 72 personas en un ataque químico. Por el momento no está claro quién fue el responsable, pero muchos apuntan al presidente de Siria, Bashar Assad.



El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se aprestaba a celebrar una reunión urgente sobre ese ataque químico.

Casi la mitad de la población siria está desplazada por la violencia, y millones buscan refugio en los vecinos Líbano, Jordania y Turquía, o intentan llegar a Europa occidental.