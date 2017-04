Se entrega en EU ex policía ligado al cártel de los Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Comisionado General de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, informó sobre la entrega de Iván N, ex elemento de la Comisión Nacional Seguridad (CNS), quien presuntamente obstruía una investigación relevante para México y Estados Unidos.



Iván era elemento en la División Antidrogas en la Policía Federal y aprovechó su posición como autoridad para relacionarse con un operador del cártel de los Beltrán Leyva para evitar que las indagatorias importantes para ambas naciones se llevaran a cabo.



Las actividades ilícitas de este elemento federal fueron conocidas por la CNS en noviembre de 2016 y desde entonces fue separado de su cargo y comenzaron las investigaciones en su contra; estas investigaciones eran realizadas por autoridades mexicanas y estadounidenses, entre ellas la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).



"La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal mantiene una investigación sobre el caso, además el elemento fue separado del cargo desde el mismo mes de noviembre de 2016", informó el comisionado general de la Policía Federal.



El ex agente se entregó de manera voluntaria en la Fiscalía de Chicago.



"Al conocer que tanto autoridades de nuestro país como de los Estados Unidos lo investigaban, el ex funcionario decidió entregarse voluntariamente a la policía de Chicago", informó Castilla Craviotto.



El cargo que se le imputa a Iván es obstrucción de una investigación relevante para ambas naciones a cambio de un beneficio personal.

El comisionado reiteró que la Policía Federal no permitirá que sus elementos se separen de la legalidad y que todo aquel que lo haga será llevado ante la justicia.