Llueven propuestas para muro; incluso, como atracción turística

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

El martes fue la fecha límite para que las compañías interesadas en construir el muro fronterizo entre Estados Unidos y México presentaran sus propuestas de diseño. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza pedirá a varios de los postulantes que construyan prototipos en San Diego.



El gobierno no identificará a las compañías antes de que se otorguen los contratos, alrededor del 1 de junio, e incluso entonces, sólo se anunciarán los ganadores; pero algunos postulantes publicaron planes por su cuenta.



Paneles solares



Gleason Partners LLC, de Las Vegas, propone cubrir algunas secciones del muro con paneles fotovoltaicos.



Los paneles proporcionarían electricidad para iluminación, sensores y estaciones de patrullaje a lo largo del muro. La venta de electricidad a empresas de servicio eléctrico podría cubrir en 20 años o menos los costos de construcción, según la empresa. También se podría vender electricidad a México.



"Me gusta que el muro sea capaz de pagar su construcción", dijo el socio administrativo Thomas Gleason.



Atracción turística



Crisis Resolution Security Services Inc., de Clarence, Illinois, propone un muro de 17 metros de altura (56 pies) y 7 metros de ancho (22 pies) en la parte alta, con espacio suficiente para permitir que turistas disfruten vistas del desierto.



La altura, casi del doble de lo vislumbrado por el gobierno, disuadiría a escaladores, y su ancho daría larga vida a la estructura, dijo el director ejecutivo Michael Hari.



Desecho nuclear



Clayton Industries Inc., de Pittsburgh, propone almacenar desecho nuclear a lo largo del muro en fosos de al menos 30 metros (100 pies) de profundidad.



El dinero ya recolectado por el Departamento de Energía de Estados Unidos de gente que se beneficia de la energía nuclear ayudaría a pagar el muro.



La propuesta incluye una opción de equipamiento para convertir el desecho nuclear en energía.



Trabajo de arte en ambos lados de la frontera



Concrete Contractors Interstate, de San Diego, propuso un muro de concreto pulido ensanchado con piedras y objetos específicos para diversas secciones de la frontera de 3 mil 200 kilómetros (2 mil millas).



Russ Baumgartner, director general de la compañía, dijo que el muro debería ser "una obra de arte".



Las especificaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indica que el muro debe ser "estéticamente agradable" visto desde la parte estadounidense. Baumgartner quiere decorar ambos lados.



Concreto balístico



DarkPulse Technologies, de Scottsdale, Arizona, propone un muro de concreto que pueda resistir sabotajes o ataques de cualquier tipo.

"Se podría disparar metralla de un tanque a éste y lo resistiría", dijo Dennis O'Leary, fundador de la empresa.



Se incrustarían sensores de fibra en el concreto para alertar de inmediato a funcionarios sobre cualquier intento de escalar el muro o de construir un túnel bajo él. Tendría un recubrimiento resbaladizo que evitaría que el muro sea escalado.



Sin frontera



Otra Nation, un grupo de ciudadanos estadounidenses y mexicanos, propuso la primera co-nación compartida del mundo a lo largo de la frontera "abierta a ciudadanos de ambos países que reciba mantenimiento de México y Estados Unidos de América".



Ésta crearía además "nódulos de producción cultural", como bibliotecas, museos, galerías y talleres entre San Diego y Tijuana, México, y en otros puntos con ciudades en ambos lados de la frontera.



La co-nación prohibiría la extracción de petróleo y la minería, y crearía un "sistema de transporte hyperloop" para personas y cargamento.