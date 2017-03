Investigan a marines por publicar fotos de mujeres desnudas

WASHINGTON D.C. (AP )

El Departamento de Defensa investiga reportes de que elementos de la Infantería de Marina compartieron en una página secreta de Facebook fotografías en que aparecían desnudas mujeres soldado, en activo y no en activo, de esa rama de las fuerzas armadas y de mujeres no militares.



Las imágenes, algunas de las cuales fueron tomadas sin que las mujeres lo supieran, estaban disponibles en la página secreta de Facebook "Marines United" cuyos miembros eran soldados y ex soldados de la Infantería de Marina, elementos de sanidad de la Armada y efectivos de la Infantería de la Marina Real Británica.



Además de las fotografías de mujeres militares identificadas había imágenes de mujeres no identificadas desvestidas en diversas etapas, y las fotos incluían comentarios obscenos sobre algunas de ellas, indicaron funcionarios.



El Servicio Naval de Investigaciones Criminales (NCIS por sus siglas en inglés) ha emprendido una pesquisa. Las fotografías fueron retiradas de la página, según las fuentes.



El comandante del Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos, general Robert B. Neller, rehusó hacer declaraciones directas sobre la investigación en marcha.



"Las agresiones inapropiadas contra cualquiera de nuestros elementos de la Infantería de Marina, sea por internet u otro medio, resultan repugnantes y muestran una falta de respeto", afirmó Neller en un comunicado.



Se desconoce de momento cuántos infantes de Marina activos u otros miembros en servicio están implicados o bajo investigación.



Un funcionario del Cuerpo de Infantería de Marina dijo que al menos un contratista del gobierno fue retirado de su trabajo por publicar en internet el enlace para las fotografías. El funcionario solicitó el anonimato para hacer declaraciones sobre el asunto porque no estaba autorizado para ello.



En respuesta a la información, el sargento mayor Ronald L. Green, uno de los principales oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina, dijo que "tales conductas negativas contravienen totalmente lo que representamos".



El Centro de Investigación Periodística fue el primero en informar de la pesquisa. La actividad fue revelada por The War Horse, una organización noticiosa sin fines de lucro dirigida por el ex infante de Marina Thomas Brennan.



"Agradecemos a Thomas Brennan, ex infante de Marina, que haya avisado al Cuerpo de Infantería de Marina y al NCIS de lo que atestiguó en la página 'Marines United''', dijo el portavoz del Cuerpo de Infantería de Marina, capitán Ryan E. Alvis.