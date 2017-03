El director del FBI rechazó acusación de Trump sobre espionaje

(GH)

El director del FBI, James Comey, rechazó el sábado la afirmación del presidente Donald Trump de que su predecesor, Barack Obama , espió sus teléfonos, dijeron medios estadounidenses, informó BBC El señor Comey pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que rechace la acusación de que Obama ordenó una escucha telefónica durante la campaña electoral del año pasado.Se dice que pidió la corrección porque falsamente insinúa que el FBI violó la ley.El desarrollo fue reportado por el New York Times y confirmado por NBC.El departamento de justicia no emitió declaración inmediata en respuesta a la petición reportada del Sr. Comey.Medios de comunicación de EE.UU. citó a funcionarios insinuando que el Sr. Comey creía que no había pruebas para apoyar la alegación del Sr. Trump.Los reportes de New York Times y NBC llegaron cuando la Casa Blanca pidió al Congreso investigar si el gobierno de Obama había abusado de sus poderes.El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que había habido "informes muy preocupantes" sobre investigaciones motivadas políticamente antes de las elecciones de 2016".El señor Trump llamó al presunto golpeteo "Nixon / Watergate", refiriéndose al notorio escándalo político de 1972, que llevó a la caída del presidente Richard Nixon.Preguntó en Twitter si era legal que un "presidente de sesión estuviera haciendo tapping" y se refiriera a la acusación como "un nuevo punto bajo".El Sr. Trump, que se ha enfrentado a un intenso escrutinio sobre la supuesta interferencia rusa en apoyo de su candidatura presidencial, no ofreció ninguna prueba para apoyar su alegación de que los teléfonos de Trump Tower fueron aprovechados el año pasado.Un portavoz de Obama dijo que el cargo era "simplemente falso".Anteriormente, el director de inteligencia nacional en el momento de las elecciones estadounidenses, James Clapper, negó que hubiese habido golpes de alambre en el Sr. Trump o su equipo de campaña electoral.El Sr. Clapper también le dijo a NBC que no sabía de ninguna orden judicial para permitir el monitoreo de Trump Tower en Nueva York.