Casa Blanca pide investigar a Obama

WASHINGTON D.C. (AP )

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017

La Casa Blanca exigió el domingo al Congreso investigar si es que el ex presidente Barack Obama abusó de su poder ejecutivo en conexión con la elección presidencial del año pasado.El presidente Donald Trump hizo ese alegato el sábado cuando acusó a su predecesor de interferir sus teléfonos en Trump Tower. Pero Trump no dio evidencias, y un portavoz de Obama negó el alegato calificándolo de "simplemente falso". Legisladores de ambos partidos pidieron pruebas.El secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer dijo en un comunicado que reportes "sobre investigaciones con motivaciones potencialmente políticas poco antes de las elecciones del 2016 son bastantes preocupantes"."El presidente Donald J. Trump está pidiendo que como parte de las investigaciones sobre la actividad rusa, los comités de espionaje del Congreso haga uso de su autoridad para determinar si es que los poderes de investigación del poder ejecutivo fueron abusados en el 2016", dijo Spicer.No estuvo claro a qué reportes se estaba refiriendo Spice, y qué motivó a Trump a hacer los alegatos que hizo.Nancy Pelosi, la demócrata de mayor rango en la cámara baja, dijo que el alegato de Trump era "simplemente ridículo"."Nosotros no hacemos eso", dijo Pelosi a CNN , agregando que la acusación es una "calumnia".Dijo que la práctica de Trump es inventar algo, hacer que los medios lo reporten y luego decir que todos están hablando sobre eso. Esto, añadió, es "la herramienta de una persona autoritaria", tener a la gente siempre "hablando sobre lo que lo que tú quieres que hablen".Spicer terminó diciendo que ni la Casa Blanca ni Trump harán más comentarios "hasta que se realice tal indagación".Un senador republicano dijo que las denuncias de Trump serán parte de las investigaciones."Vamos a indagar los hechos no importa a dónde nos lleven, y este es un tema que será parte de esa investigación", dijo el senador Tom Cotton, de la Comisión de Inteligencia del Senado.El sábado por la mañana en una serie de tuits, Trump insinuó que Obama estaba detrás de un complot con motivaciones políticas para trabucar su campaña presidencial.Comparó las presuntas medidas a "Nixon/Watergate" y "¡McCarthyismo!" Y calificó a Obama de "Tipo malo (o enfermo)".El caso de Watergate durante el gobierno de Richard Nixon terminó con la renuncia de Nixon a la presidencia y varios de sus asistentes fueron hallados culpables.Las acusaciones sin evidencias del senador republicano Joe McCarthy sobre infiltración comunista en el gobierno federal durante la década de 1950 crearon el término "McCarthyismo".Después del discurso que Trump dio ante el Congreso el martes, los tuits del presidente reflejan su creciente frustración con los alegatos sobre los lazos de sus asesores con Rusia, que están siendo investigados por el FBI, y la falta de habilidad de su equipo para superarlos.Trump arremetió contra su equipo sénior el viernes durante una reunión en la Oficina Oval, de acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca.