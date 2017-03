ICE detiene a mexicano mientras llevaba a sus hijas a la escuela

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Rómulo Avelica-González, un migrante indocumentado mexicano, fue detenido por agentes de migración estadounidenses mientras llevaba a sus hijas a la escuela en el barrio de Highland Park en Los Ángeles, California.Fátima, la hija de 13 años de Avelica-González, grabó con su celular lo ocurrido. El video muestra el momento en el que agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de EU (ICE por sus siglas en inglés) detuvieron el auto de su padre a unos metros de la escuela de otra de sus cuatro hijas, donde la había dejado momentos antes.Los agentes bajaron del vehículo al mexicano, originario de Nayarit. Después lo esposaron y se lo llevaron en un auto negro. Mientras tanto, Fátima grababa todo dentro del auto, donde también viajaba su madre. En el clip se escucha a la menor llorar inconsolablemente mientras los agentes de ICE se llevaban a su padre.“Estaba asustada y triste al mismo tiempo. Jamás pensé que tendría que experimentar algo así en mi vida y menos de camino a la escuela”, dijo Fátima a CNN News.Fue cuando los agentes esposaron a su padre, que la madre de Fátima le pidió grabar lo que ocurría. “Cálmate, tenemos que ser fuertes", le dijo su padre antes de que lo subieran al auto negro.Desde que inició el gobierno del presidente Donald Trump, decenas de inmigrantes no autorizados han sido detenidos y deportados bajo la dura línea de acción de su administración en materia migratoria.“Sabíamos que este día vendría, especialmente después de la elección. Pero simplemente no estábamos preparados, pensamos que, si no hablábamos de ello, no ocurriría”, dijo a la cadena de noticias Jocelyn, la hija de 19 años del detenido. Jocelyn relató que el auto de su padre era seguido por otro vehículo sin ningún distintivo claro de las autoridades desde que salió de su casa.