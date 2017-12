Niña de 13 años se suicida por sufrir acoso escolar, en California

LOS ÁNGELES, California(SUN)

Los padres de una niña de 13 años de la localidad de Yucaipa, California, siguen preguntándose si pudieron haber hecho más para evitar la muerte de su hija.



Rosalie Ávila, estudiante de secundaria que según sus padres estaba llena de vida, se ahorcó el martes pasado en su casa luego de semanas de acoso escolar.



Rosalie dejó un par de notas a sus padres en los que le pedía disculpas por quitarse la vida. Uno de los mensajes sólo decía "Lo siento, mamá y papá".



Otro: "Lo siento, mamá, me vas a encontrar así", en referencia a su cuerpo suspendido.



La madre de la niña, en declaraciones a la televisora NBC, dijo que no tenía idea alguna de que el suicidio estuviera cerca de la mente de la niña.



Freddie Ávila, el padre, explicó al canal que su hija había sido declarada con muerte cerebral el viernes pasado, pero que habían decidido mantenerla con vida asistida para poder donar sus órganos.



Ávila dijo que Rosalie era una "excelente estudiante" que soñaba con convertirse en abogada y escritora. A la niña le encantaba bailar, acampar e ir al parque de diversiones, y veía tantas veces programas como "Stranger Things" y "The Walking Dead", que podía recitar las líneas de memoria.



En los últimos dos meses sus padres notaron que Rosalie se había vuelto más solitaria y le buscaron un consejero después de descubrir que se estaba cortando a sí misma, dijo Ávila. Sabían que estaba siendo intimidada en la escuela y en las redes sociales por sus compañeros de clase, quienes se burlaban de sus brackets y le decían fea.



Pero no entendieron la magnitud del abuso hasta que, después de la muerte de la niña, algunos amigos de Rosalie que participaron en una vigilia en honor a ella, les mostraron un video publicado por una compañera de clase, en el que se veía a Rosalie sentada sola, mientras otros compañeros de clase se burlaban de ella.



La muerte de Rosalie es parte de un sorprendente aumento en los suicidios en todo Estados Unidos, particularmente entre las adolescentes. En 2015 la tasa de suicidios alcanzó un máximo de 40 años para las niñas de 15 a 19 años, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.



Algunas investigaciones indican una correlación entre el uso de las redes sociales y la ansiedad en adultos jóvenes.