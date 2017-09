Joven muestra fotos tras recuperarse de ataque con ácido en Londres

(SUN)

Resham Khan celebraba su 21 cumpleaños en junio pasado cuando un desconocido les arrojó ácido en el rostro a ella y a su primo cuando ambos estaban dentro de su auto, en una calle de Londres.



Al ver cómo quedó su rostro tras el ataque, la chica pensó que las cicatrices en su cara la acompañarían toda la vida.



De cualquier forma comenzó a relatar su recuperación a través de sus redes sociales y en un blog.



Hace unos días, vistiendo un traje especial con motivo de la conmemoración del Eid, uno de los dos más importantes festejos de los musulmanes en el mundo que este año se celebra entre el 1 y el 5 de septiembre, Resham se fotografió mostrando su rostro por primera vez y su imagen se volvió viral.



En agosto pasado la chica publicó en su blog que sufría “altas y bajas” de ánimo y que se encontraba lidiando con las complicaciones de los injertos de piel, y con la lucha de usar ropa especial para que no le quedaran cicatrices.



“Ustedes me han visto en mi peor momento, déjenme mostrarles cuando me veo bien”, escribió Resham en los comentarios que acompañaban las imágenes de su recuperación.



El responsable de la agresión fue identificado como John Tomlin, de 25 años de edad, y fue acusado de los graves daños corporales que sufrieron Resham y su primo, Jameel Muhktar, de 37 años, quien sigue gravemente herido.



El acusado deberá presentarse en una corte de Snaresbrook Crown en noviembre.