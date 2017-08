Con graffiti, critican en Belén gusto de Trump por los muros

(SUN)

Puede que el muro que Donald Trump prometió se levantaría a lo largo de toda la frontera entre Estados Unidos y México aún no se concrete, pero al menos el mandatario ya ha dejado su marca en la barrera israelí que él considera un modelo a seguir.



En la valla de hormigón que construyó Israel alrededor de algunas zonas de Belén, en la ocupada Cisjordania, unos dibujos gigantescos de Trump pintados con spray han dado un cómico respiro a los oprimidos palestinos.



"Voy a construirte un hermano", le dice el líder estadounidense al muro en uno de los murales. En otro, abraza a una torre de vigilancia del ejército israelí, rodeado de corazones dibujados y de manchas de pintura y de hollín de las protestas de los palestinos contra el muro.



El artista que pintó los murales firma con el alias @LushSux y según medios australianos procedería de Melbourne. Solicitudes de Reuters para tener declaraciones no fueron respondidas.



El jueves, el Washington Post reportó que Trump presionó a su par mexicano, Enrique Peña Nieto, para que dejara de decir en público que México no pagaría por la construcción del muro.



"Israel tiene un muro y todo el mundo dijo 'no construyan un muro, los muros no sirven', (pero) el 99,9 por ciento de la gente que intenta cruzarlo no lo consigue", dijo Trump a Peña Nieto, según la transcripción de una conversación telefónica que habrían tenido en enero.



"Bibi Netanyahu me dijo que el muro funciona", añadió Trump, utilizando el apodo de Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.



El muro de Belén se ha convertido en una exhibición de arte reivindicativo que da voz a los miedos de los palestinos, quienes temen que la barrera de hormigón en Cisjordania sea una forma de apropiarse de su territorio. Los israelíes dicen que la barrera es una defensa contra los ataques de los palestinos.