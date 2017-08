Aumentan 17% migrantes muertos al cruzar de México a EU

GINEBRA, Suiza(AP )

La cifra de migrantes que mueren mientras intentan cruzar de México a Estados Unidos aumentó 17% este año en comparación con el año pasado, reveló el viernes la agencia de migración de Naciones Unidas.



La Organización Internacional de Migración informó que 232 migrantes murieron en la ruta en el primer semestre del año, frente a las 204 del mismo lapso del año anterior.



La cifra aumentó aunque las aprehensiones de migrantes no autorizados realizadas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos han caído casi a la mitad en lo que va de este año, a poco más de 140 mil.



La OIM agregó que las autoridades encontraron 50 cadáveres en julio solamente, entre ellos 10 de una fallida operación de contrabando humano en un camión sofocante en San Antonio, Texas.



La agencia con sede en Ginebra agregó que no puede explicar por completo el alza del número. No hizo referencia a los llamamientos del presidente Donald Trump para efectuar controles más estrictos en las fronteras, pero citó factores como el tiempo caluroso y la crecida de las aguas del río Bravo (llamado Río Grande en Estados Unidos y que marca parte de la frontera común).