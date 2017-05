Justin Trudeau presume calcetines para celebrar el Star Wars Day

(SUN)

Parece que la fuerza acompaña a Justin Trudeau. Para celebrar el Star Wars Day, el primer ministro de Canadá publicó en sus redes sociales varias imágenes en las que se le ve usando vistosos calcetines de los personajes de la saga.



C-3PO y R2D2 eran las figuras que llevaba el primer ministro canadiense, quien presumió orgullosamente sus calcetines durante el encuentro que tuvo este jueves con su homólogo de Irlanda, Enda Kenny, en Montreal.



Cada 4 de mayo se celebra el Star Wars Day o Día de Star Wars, debido a la similitud del sonido al pronunciar en inglés la fecha “May the fourth” y la famosa frase de la saga “May the force be with you” (Que la fuerza te acompañe).



LAS REDES ENLOQUECEN

Por supuesto, las reacciones de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar, y cientos celebraron y alagaron la elección del primer ministro canadiense.



"¿Podemos todos hablar de los calcetines de Justin Trudeau? Así es como un primer ministro debe vestir", escribió un usuario en Twiiter.



"Justin Trudeau está usando calcetines de Star Wars, este no es un simulacro", escribió otro.



"Justin Trudeau está usando calcetines de C3PO y R2D2. Muchas gracias", dijo @shotboiz.



El propio Trudeau respondió a las reacciones por sus calcetines en las redes y escribió: "Estos son los calcetines que están buscando".

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL STAR WARS DAY?



El Star Wars Day nació a partir de una publicación en el "London Evening News" del 4 de mayo de 1979, con una nota titulada “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” (que este día cuarto te acompañe), con la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher (conocida como la Dama de Hierro) por su nombramiento como primera ministra del país.



Esta frase es la que daría lugar al juego de palabras “May the Force be with you”, cita que caracteriza al filme “Star Wars: Episode IV - A New Hope” estrenado el 25 de mayo de 1977.



Sin embargo, la frase se popularizó hasta el 2011, año en el que se festejó por primera vez el Star Wars Day en el festival de cine Toronto Underground Cinema.



Con el tiempo, el 5 de mayo empezó a tomarse como fecha de celebración de “La venganza de los Fifth” en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith”, en la que en la que se honra a esta raza que representa a los seguidores del Lado Oscuro, los enemigos naturales de los Caballeros Jedi.