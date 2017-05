Felipe de Edimburgo dejará su agenda pública

LONDRES, Inglaterra(AP)

Felipe de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Inglaterra, disminuirá su agenda pública en los próximos meses, anunció el jueves el Palacio de Buckingham.



Felipe, de 95 años, tomó la decisión por sí mismo y cuenta con el pleno apoyo de la monarca, explicó Buckingham en un comunicado. En el pasado, el duque de Edimburgo sufrió problemas de corazón entre otros, que no le impidieron mantener un intenso programa de actividades.



Parecía estar en buena forma y de buen humor el miércoles, durante una visita a un club de cricket en Londres en la que bromeó con ser la persona con más experiencia del mundo desvelando placas conmemorativas.



La reina, que cumplió 91 años el mes pasado, mantendrá sus compromisos oficiales con el apoyo de la familia real, señalaron funcionarios.



Isabel II redujo su volumen de trabajo en los últimos años, mientras sus hijos y nietos han ido ganando protagonismo. La atención se centra cada vez más en su heredero, el príncipe Carlos, y en su nieto, el príncipe Guillermo y su esposa Catalina, duquesa de Cambridge.



Felipe dejará de participar en actos públicos en otoño aunque continuará presidiendo numerosas organizaciones benéficas, apuntó el comunicado.



Buckingham no ofreció detalles sobre su salud y no había indicios de nuevos problemas. El duque cumplirá con los compromisos ya adquiridos de aquí a agosto.



Tras el anuncio de la retirada, la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, expresó su gratitud hacia Felipe por su apoyo a la monarca durante años.



La reina suele ser bastante reservada sobre su vida privada, pero describió a su esposo como "mi fuerza todos estos años”. La pareja contrajo matrimonio en 1947.



Antes el jueves, un reporte del tabloide británico Daily Mail sobre la poco habitual reunión desató las especulaciones sobre la salud de la reina Isabel II, de 91 años, y de su esposo, incluyendo un reporte falso sobre que la bandera que corona el palacio ondeaba a media asta.



La reina, que realizó varias apariciones públicas últimamente, se reunió en el palacio con May el miércoles.