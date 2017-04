Los Ángeles Times exhibe falta de honestidad y mentiras de Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En un hecho pocas veces visto en Estados Unidos, y probablemente en el mundo, el diario estadounidense Los Angeles Times publica esta semana una serie de cuatro editoriales titulada “El problema con Trump” en las que aborda las mentiras, la falta de honestidad y las malas decisiones del presidente Donald Trump.La primera entrega, publicada el domingo 2 de abril y titulada “Our Dishonest President” (Nuestro presidente deshonesto) señala que en las semanas que lleva Trump en el poder ha tomado decenas de decisiones “que, si no se invierten, separarán familias, contaminarán los ríos y contaminarán el aire, intensificarán los efectos del cambio climático y debilitarán profundamente el sistema de Educación pública de Estados Unidos”.Advierte que, sin embargo sus políticas equivocadas, y las enormes consecuencias que puedan tener, como el retirar asistencia de salud a millones de estadounidenses o priorizar el presupuesto para el Pentágono no son lo más preocupante.“Lo que más preocupa de Trump es Trump. Es un hombre tan impredecible, tan imprudente, tan petulante, tan lleno de ciega autoestima que es imposible saber a dónde llevará su presidencia o cuánto daño hará a nuestra nación”, se lee en el artículo.Advierte que su obsesión por la fama, su ansia por la adulación y “su determinación de vencer a los enemigos reales e imaginarios” son características desastrosas en un presidente y menciona tres características que ha visto en el mandatario: su falta de respeto a las reglas y las instituciones, su total falta de respeto por la verdad y su insistencia en propagar las teorías de la conspiración de la alt-right (derecha alternativa).En su segunda entrega, publicada este martes y titulada “Why Trump Lies” (Por qué miente Trump), el diario aborda las mentiras que ha difundido el presidente, desde la presunta falsa acta de nacimiento del ex presidente Barack Obama , hasta las supuestas escuchas de las que habría sido objeto, de las que también acusó a su precedesor sin prueba alguna.“Es peligroso. Su elección de falsedades y su método para difundirlas -a menudo en tweets- (…) son una pista sobre sus procesos de pensamiento. Da todas las indicaciones de que es, tanto el instrumento crédulo de los mentirosos como el mentiroso en jefe”.Finalmente, el diario recomienda a sus lectores: “Investigar. Leer. Escribir. Escuchar. Hablar. Pensar. Tenga cuidado con los que desprecian a los investigadores, los lectores, los escritores, los oyentes, los oradores y los pensadores. Desconfíe de los que confunden la realidad con los reality de televisión y los que repiten falsedades mientras insisten, contra toda evidencia en contra, que son verdad. Defender la libertad, exigir hechos”.Los Angeles Times anuncia que continuará con esta serie de editoriales este martes y miércoles.