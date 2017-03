Los logros que se adjudica Trump

WASHINGTON D.C. (AP )

El inicio de un gobierno nunca es borrón y cuenta nueva. El día uno es simplemente un día más de operaciones militares, hay un presupuesto que sigue en marcha y una amplia serie de iniciativas económicas y sociales que dejó el presidente que se fue.Y uno sabe esto por el propio presidente Donald Trump, quien sonora y orgullosamente se acredita cualquier suceso positivo que surja desde que asumió el poder el 20 de enero, a pesar de que las raíces y botones sean del tiempo del ex presidete Barack Obama . En su discurso ante el Congreso y otras declaraciones esta semana, Trump se ha congratulado por:-Grandes ahorros en un contrato de un avión F-35 que estaba en marcha mucho antes de ser presidente.-Anuncios de empleos corporativos que también llevan meses en proceso.-La inyección de dinero por parte de socios de la OTAN que no se ha materializado del todo, pero refleja un añejo intento de algunos miembros para aumentar sus capacidades militares.-Mano dura en la aplicación de las leyes migratorias que entró en vigor durante la presidencia de Obama.-Una caída de 12 mil millones de dólares en la deuda del país, que se da por el pago regular de impuestos y otros factores fiscales que nada tienen que ver con ningún mandatario.-Su plan de restablecer la supremacía militar, aunque heredó capacidades militares que no tienen rival.Lo que también buscó Trump es pasar responsabilidad a la administración pasada por una operación que él autorizó y no salió bien, una misión secreta en Yemen donde murieron un agente SEAL y civiles. "Esa misión comenzó antes de que yo llegara aquí", justificó Trump.Pueden pasar meses antes de que un nuevo presidente apile logros o fracasos que sean solamente suyos. Otras declaraciones:"De acuerdo con la Academia Nacional de Ciencias, nuestro actual sistema migratorio le cuesta a los contribuyentes muchos miles de millones de dólares cada año".Eso no es exactamente lo que dice el reporte. Dice que los inmigrantes "contribuyen a las finanzas de gobierno pagando impuestos y aportando otros ingresos consumiendo servicios públicos"."Ahorramos a los contribuyentes cientos de millones de dólares bajando el precio" del avión militar F-35".El ahorro que presume se aseguró antes de que él fuera presidente. El jefe del programa Air Force anunció el 19 de diciembre una reducción importante para el avión que fabrica Lockheed, después de que Trump lo dijo en Twitter, pero semanas antes de que se reuniera con el presidente ejecutivo de la empresa.