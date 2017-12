El caso del mexicano que fue detenido en EU por hablar en la prensa

SEATTLE(AP)

Un mexicano que había hablado con la prensa sobre el arresto de su pareja de mucho tiempo también fue detenido y afirma que, según los agentes, fue por salir en los periódicos.



Baltazar “Rosas” Aburto Gutiérrez hizo declaraciones a los periódicos locales Chinook Observer y The Seattle Times después de que su pareja fue arrestada en junio por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).



El Observer identificó a Aburto Gutiérrez sólo por su apodo y el Times no había precisado su nombre.



El mexicano, de 35 años, dijo al Times en entrevista telefónica desde el Centro de Detención del Noroeste en Tacoma que lo arrestaron el lunes en la mañana en la localidad de Ocean Shores, donde vivía y trabajaba como recolector de almejas.



Según Aburto Gutiérrez, un agente le señaló que “mi supervisor me pidió que te encontrara por lo publicado en el periódico”.



Una portavoz del ICE, Lori Haley, dijo al Times que la agencia no adopta represalias como norma.



Sin embargo, cuando se le insistió sobre el caso de Aburto Gutiérrez, la portavoz declinó hacer declaraciones, según el Times.





“ICE efectúa detenciones específicas en cumplimiento con la ley federal y la política de la agencia, y en ocasiones hace efectivas sus facultades discrecionales para iniciar un proceso frente a atenuantes como el cuidado de menores o la situación médica de la persona extranjera”, señaló la agencia en un comunicado enviado por Haley.



“Esto no exenta a una persona extranjera de una futura detención por cuestiones migratorias”, agregó.



Aburto Gutiérrez ha vivido 18 años en Estados Unidos y tiene hijos con su pareja, Gladys Díaz, quien fue arrestada cuando, acompañada de los menores, se reunió con alguien que había respondido a un anuncio para vender una piñata casera. Resultó que se trataba de un operativo la agencia.



Antes de que los agentes se llevaran a Díaz, Aburto Gutiérrez dijo que la trasladaron hasta la casa para dejar los niños con él.



Como él también vive sin permiso en Estados Unidos recuerda haberles preguntado: ¿Por qué no nos detienen a todos?”



Díaz fue deportada y actualmente vive con sus hijos cerca de la localidad mexicana de Puerto Vallarta.



La historia de la familia fue publicada por los periódicos como ejemplo del aumento de las deportaciones en el gobierno del presidente Donald Trump, de personas que han vivido mucho tiempo en el país y que al parecer no tienen antecedentes penales.